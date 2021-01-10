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Google’dan kişisel bilgiler nasıl silinir?

Kuşkusuz internet evreninde yapılmış olan ve yapılacağı varsayılan her türden aramalarda işin uzmanı Google, bize ait bilgilerin çoğunu kendi veri haznesinde bulunduruyor. Google’dan kişisel bilgiler nasıl silinir? Verileri silmek için ne yapılmalı?

10 Ocak 2021 Pazar 10:02
Google’dan kişisel bilgiler nasıl silinir?
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Kuşkusuz intenet evreninde yapılmış olan ve yapılacağı varsayılan her türden aramalarda işin uzmanı Google, bize ait bilgilerin çoğunu kendi veri haznesinde bulunduruyor. Google’dan kişisel bilgiler nasıl silinir? Verileri silmek için ne yapılmalı?

 

Google ile farkında olarak ya da farkında olmayarak yaptığımız her arama, işlem, site üzerinde vermiş olduğumuz izinler vb bilgiler, aynı zamanda verilerin saklanmasına olanak sunuyor. Google aramalarında girdiğimiz her harf, paylaştığımız her resim ve konuştuğumuz her kelime, işin uzmanı yani Google tarafından veri alanlarında biriktiriliyor. ancak hiçbir şey için geç kalınmış değil, yani bu verilerin Google üzerinde saklanmaması sağlanabilir.

Bir iki küçük hareketle birtakım verileri yok edip bu sıkıntıdan kurtulunabilir ve bu bilgilerin bir daha tutulmaması sağlanabilir. Birçoğumuzun haberinin olmadığı bu ayarları hep birlikte öğrenelim.

 

Google’dan Kişisel Bilgileri Silmenin Yolları

1. Sesli aramaları silme

Google, bildiğimiz üzere arama çubuğunda tuşladığımız her harfi kaydediyor.  Ancak, bu işin uzmanı Google'nin bir başka görevi ise konuşma servisleri.  Google konuşma servislerini kullanıyorsak, bunları kaydetmesine de izni oluyor.

Konuşma servisi kullanıldığı taktirde daha önce kimlerle konuşulduğu ne zaman ne kadar süreyle görüşüldüğü gibi bütün bu bilgiler tutuluyor.  Google Sesli Arama Silme bağlantısından, bütün sesli arama kayıtları arşivden dinlenebilir ya da silinebilir ve bu özelliği kapatılabilir.

 

2. Google aramalarını silme

Google, arama motorunda oluşturulan bütün aramaları geçmişte tutuyor. Bu hizmet ile hem çok fazla ziyaret edilen sayfaları anında bulmak, hem de ilgi alanlarını bellemeyi amaçladığı için yapıyor. Bunun bir sebebi olarak reklamcılarına daha iyi hizmet vermek için yapmakta diyebiliriz.

Ne kadar tarayıcı ile, yapılan arama geçmişi silinebilse de, yapılan bu aramalar Google’ın veri tabanından tamamen silinmiş olmuyor. Google geçmişi temizleme bağlantısından, sadece o güne, haftaya ya da yıla kadar yahut yapılan bütün aramalar silinebilir.

 

3. Konum bilgilerini silme

Google haritalar üzerinden daha önceden yapılan bütün yollar, hangi yerlerde yemek yendiği ve hangi yerlere gidildiği gibi bilgiler de Google veri tabanında tutulan veriler arasında.  Google konum geçmişini silme sayfasına gidilerek, konum geçmişi silinebilir ve bu özelliği sonlandırılabilir. Konum servislerinden bu takip sorunsuz olarak kapatılıp kayıt etmemesi sağlanabilir.

 

4. Google reklamlarını ilme

Üçüncü parti yazılımları kullanılarak (ancak bu hiçbir reklam alan web sitesi sahibi kişi ya da kişiler tarafından önerilmez, bu kişi ya da kişiler de en iyi hizmet garantisi verebilmek için giderlerini bu reklamlar ile sağladığı ücretlerle giderir.) bütün Google reklamları kaldırılabilir.

Ancak bu konusu geçen araştırılan bir ürün ya da gidilecek bir yer ile ilgili herhangi bir reklam bilgisinin karşınıza çıkmasını engellemek üzerine. Google kişisel verilerimizi kullanarak bu ve benzeri reklamları ihtiyaçlarımız bağlamında karşımıza çıkarıyor.

Google reklam ayarları bölümünden, Google hakkınızda neler biliyor, hangi yaş aralığında iseniz, cinsiyetiniz ve ilgi alanlarınız neler kabaca görebilirsiniz. Bu özellik de isteğe bağlı olarak kapatılabilir..



Son Güncelleme: 10.01.2021 10:02
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Anahtar Kelimeler:
GoogleKişisel BilgilerBilgi Silme
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