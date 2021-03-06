Google'dan çalışanlarına 500 dolar nakit ve tatil hakkı!

Arama motoru teknoloji devi Google çalışanlarını mutlu edecek kararlar aldı.

Google her sene Googlegeist isimli bir anket ile çalışanlardan şirketteki liderlik, ücret,çeştlilik ve katılım gibi knouları değerlendirmelerini istiyor.

Googlegeist anketi sene başı çalışanlara dağıtıldı ve sonuçlar Ocak ve Şubat aylarında birkaç haftada toplandı.

Bu seneki anket sonuçlarında 135 binden fazla tam zamanlı çalışanı ve bir o kadar geçici - sözleşmeli çalışanı olan şirket için zorlu bir seneyi gösteriyor.

Google CEO'su Sundar Pichai anket sonuçları karşısında “Bu yıl Googlegeist’te en büyük düşüşü gördüğümüz alanlardan biri ‘refah’ oldu. Bu düşüşe, pandemi ve şirketin inanılmaz büyümesi de dahil olmak üzere birçok faktör neden oldu” dedi.

İnsider'ın habaerine göre personelin refah düzeyindeki düşüş, Google CEO'su Sundar Pichai'yi şirkette yeni avantajlar ve iş gücünde değişikler yapmasını duyurmaya neden oldu.

Buna göre, sağlık amacıyla 26 Mart tarihinde şirkette tam olarak tatil ilan edilecek, ayrıca çalışanlara 500 dolar bonus nakit ödeme ile istedikleri zaman ekstra dört gün izin kullanma hakkı verilecek.

Dünya teknoloji devi Mart 2020'den beri korona virüs salgını sebebi ile uzaktan çalışıyor ve eylül ayına kadar çalışma şekilleri bu durumda devam edecek.