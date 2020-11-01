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Google VPN nedir? Google VPN ne zaman kullanılacak, ücreti ne kadar?

Google, dünyadaki bazı İnternet kullanıcılarının VPN'lere olan ilgisine cevap verdi. Google, VPN hizmetini resmi olarak duyurdu. Google One kapsamında sağlanan VPN hizmetinin fiyatı da belirlendi. Google VPN'i ne zaman kullanabilirim? Google VPN'in fiyatı nedir?

01 Kasım 2020 Pazar 14:37
Google VPN nedir? Google VPN ne zaman kullanılacak, ücreti ne kadar?
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VPN hizmetleri, son zamanlarda dünya çapında İntenet kullanımına büyük ilgi uyandırmaya başladı. Birçok şirket bu hizmeti İntenet kullanıcılarına sunmaktadır. Sonunda Google bu şirketlere katıldı. Bu bağlamda, en iyi VPN hizmetini kullanmak isteyen İntenet kullanıcılarının Google VPN için büyük beklentileri vardır.

Google VPN Tanıtıldı

Google'ın son açıklamasına göre, dev şirket VPN hizmetini başlattı. Google VPN kullanmak isteyenlerin belirli koşulları karşılaması gerekir. Google, bu hizmeti yalnızca Google One'ın bir parçası olarak sağlar. Bu nedenle, yalnızca Google One 2 TB depolama paketini satın almış kullanıcılar VPN hizmetini kullanabilir.


Google VPN Fiyatı Açıklandı!

Google tarafından sağlanan VPN hizmetinin en şaşırtıcı özelliği fiyatıdır. Google One 2 TB paketini satın alan müşterilerin mevcut VPN hizmetleri için fazladan ödeme yapmasına gerek yoktur. Bu paketi satın alan kullanıcılar VPN hizmetini ücretsiz olarak kullanabilecekler. Bu bakımdan Google VPN ücretsizdir ve kullanıcılar 28.99 TL’ye Google One 2TB paketi satın alabilirler.

Google VPN Ne Zaman Kullanılabilecek?

Google VPN hizmetini ne zaman kullanabileceğiniz de bir tür meraktır. Bu konuda Google tarafından uygulanan politikalar belirlenmiştir. Önümüzdeki haftalarda, Google VPN yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Android kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Ayrıca Google VPN kısa sürede Windows, Mac ve iOS üzerinde kullanılabilir.



Son Güncelleme: 01.11.2020 14:37
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