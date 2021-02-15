Google Translate hakkında az bilinen 7 özellik

Google bağlı Translate uygulaması genellikle metinleri istenilen dile çevirmede kullanılmaktadır. Oldukça faydalı olan bu uygulama aslında sadece metinleri çevirmek ile kalmayıp günlük hayatımızda kullanabileceğimiz ve işimize yarayacak özelliklere sahip. Sadece metin çevirme ile bilinen Translate ’in diğer özellikleri çok az biliniyor. Peki Google Translate diğer özellikleri neler?

1. Belgeleri çevirme

Belgeleri çevirmede kullanılan Translate Dokümanlar butonuna basılarak istenilen belge çevrilmektedir.



2. Web siteleri çevirme

Translate bulunan çeviri kutusuna istenilen web sitesinin URL’si kopyalandığı zaman tercih edilen dile göre web sitesi karşınıza çıkacaktır.



3. Konuşarak anında çeviri

Yabancı kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini biliyor fakat yazılışını bilmiyor iseniz Translate girerek mikrofon kısmına konuşarak kelime karşınıza çıkmaktadır.



4. Kamere ile çeviri

Kamera butonuna basarak istenilen metin tercih edilen dile çevrilmektedir.





5. Çevrimdışı çeviri yapabilme

İntenetiniz olmadığı durumlarda çevrimdışı(offline) zamanlarda da çeviri yapabilmek mümkün. Translate uygulamasında menü kısmına tıkladıktan sonra çevrimdışı seçeneğine basarak istediğiniz metini arayabilirsiniz.





6. Favori çeviriler saklanabilir

Google hesap ile giriş yapıldığı taktirde geçmişte aradığınız metinleri bir daha bakmak için tekrar aramanıza gerek yok. Çeviri kutusunda bulunan yıldıza basarak istenilen metni kaydetmiş oluyorsunuz.





7. Nasıl telaffuz edildiğini öğrenme

Kelimenin nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorsanız kelimeyi çeviri butonuna yazarak altta kalan mikrofon işareti size yazılan metni çevirecektir.



