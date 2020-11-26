Google, Task Mate uygulaması nedir? Google, Task Mate ile nasıl para kazanılır?

Dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte yeni maddi olanaklar ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de reklam ve anket modelleridir. Google maddi gelir elde edilebilecek yeni bir proje hazırladı. Google Tast Mate uygulaması sayesinde kullanıcılar istenilen görevi yerine getirerek para kazanabilecek.

Uygulamanın beta sürümü yayınlandı. Tast Mate verdiği görevleri yerine getiren kullanıcılara ücret öderken, verilen ücret görevin zorluğuna göre değişmektedir. Harita bazlı çalışan uygulamada yakınınızda yer alan görevleri yerine getirmeniz istenmektedir.

Google görevleri yapan kişilere ödemelerini yerel para birimi üzerinden yapıyor. Öte yandan yapmak istenilmeyen görevler atlanabiliyor. Görevlere önek verilecek olunursa yakınınızda bulunan bir işletmenin fotoğrafını çekmeniz ve sisteme yüklemeniz istenebilir.

Beta sürümü yayınlanan uygulamanın 2021 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyada aktif edilmesi hedefleniyor.