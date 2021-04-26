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Google sevilen soru cevap özelliğini kaldırıyor!

Kullanıcıların aradığı bilgileri bulmalarını kolaylaştıran birçok araca ev sahipliği yapan Google’den üzücü haber geldi. Google’nin aramayı kolaylaştıran özelliklerinden birisi Q&A yani soru-cevap özelliğini kaldıracağını duyurdu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:21
Google sevilen soru cevap özelliğini kaldırıyor!
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Google soru-cevap özelliği kalkıyor

Google, Arama’daki soru-cevap özelliğini 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Kullanıcıların sorduğu soruların ve yazdığı cevapların bir kopyasını indirebileceklerini söyleyen teknoloji devi, bu tarihe kadar süre verdi. Google bu kararını şu cümlelerle duyurdu: “30 Haziran 2021 itibarıyla, Google Arama’daki soru ve cevap özelliği kullanımdan kaldırılacaktır. Katkıda bulunduğunuz soruların ve cevapların bir kopyasını indirmek için Google Paket Servisi’ni ziyaret edip Arama Katkıları’nı seçin. Bu adımı, sorularınız ve cevaplarınız dahil olmak üzere tüm katkılarınızın kaydını oluşturmak için 30 Haziran’a kadar tamamlayın.” Google soru-cevap özelliği sadece aranılan konular hakkında bilgi bulmak için değil aynı zamanda soru sormak için kullanılmaktadır. Google veri tabanından 30 Haziran tarihinden sonra kullanıcıların eklemiş olduğu tüm sorular kaldırılacaktır. 30 Haziran tarihinden önce ise bu verilerin kopyasının indirebilirsiniz. Bu verileri indirmek için Google Paket Servisi sayfasına girerek hesabınızla oturum açtığınız zaman indirebileceğiniz veriler karşınıza çıkar bu sayfadan Arama Katkıları’nı seçmek gerekmektedir. Bu işlemleri yaptığınızda sorduğunuz sorular ve yazdığınız cevaplarla birlikte Arama’ya yaptığınız katkıların tamamı bilgisayarınıza kaydedilmektedir.

Google bugüne kadar birçok servisini kapattı

Her yıl uygulama ve hizmetlerini çoğaltmakta olan Google bununla birlikte umudunu kestiği servislerini de kapatıyor. Geçtiğimiz yıl Play Müzik’i kapatma kararı alan Google, bunun yerine YouTube Müzik’i getirmiş ve kullanıcıların da bu servise geçmeleri gerektiğini duyurmuştu. Kullanıcılara YouTube Müzik’e geçmeleri için belirli bir süre tanıyan Google, bu noktada kolaylıklar da sunmuştu. Süre sonunda tüm Play Müzik verilerinin silineceğini belirtti. 




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:21
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