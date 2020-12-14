Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?

Android telefonlara uygulama indirilmesini sağlayan Google Play Store bağlantı zaman aşımına uğradı hatası sorunu ile karşı karşıya. Pek çok Android kullanıcısı Google Play’e giremediğini geri bildirimler ile paylaşırken yetkili firma tarafından açıklama geldi.

Google Play Store neden açılmıyor?

Gün içerisinde yaşanan sorunlar ile ilgili pek çok kişi Google’ye geri bildirim gönderirken Google yetkilileri konu ile ilgili resmi açıklama yayınladı. Açıklamada hatanın farkında olduklarını ve çözmek için uğraştıklarını belirten Google yetkilileri sorunu kısa süre içerisinde çözeceğini de ekledi.

Dergilerde yer alan haberlere göre Youtube başta olmak üzere Gmail, Drive ve Google servislerine erişimlerin Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkede yaşandığına dikkat çekildi.