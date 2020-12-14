Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?

Android telefonlara uygulama indirilmesini sağlayan Google Play Store bağlantı zaman aşımına uğradı hatası sorunu ile karşı karşıya. Pek çok Android kullanıcısı Google Play’e giremediğini geri bildirimler ile paylaşırken yetkili firma tarafından açıklama geldi.
Google Play Store neden açılmıyor?
Dergilerde yer alan haberlere göre Youtube başta olmak üzere Gmail, Drive ve Google servislerine erişimlerin Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkede yaşandığına dikkat çekildi.
Son Güncelleme: 14.12.2020 20:54