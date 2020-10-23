Google Play Müzik neden kapatılıyor? Play Müzik ulaşılamıyor sorunu

Google, köklü müzik dinleme uygulaması Google Play Müzik'in bağlantısını kesmek için son adımları atmaya başladı. Play Müzik, Ağustos programına göre Ekim ayında kapatılacağını duyurdu; bugün Android, iOS ve Web sürümlerinde bağlantı blokları oluşturdu.
Google Play Music’teki Müzikler Youtube Music’e Nasıl Aktarılır?
Öncelikle hesabınıza giriş yapınız ve açılan pencereden verilerini saklamak istediğiniz hesabı seçin. Ardından, aktar düğmesini tıkladıktan sonra, Google Play Müzik'ten aktarılacak metni tıklayın ve ardından aktarım süresinin bitmesini bekleyin. Bu şekilde kitaplıkta kaydettiğiniz ve satın aldığınız şarkılar, çalma listeleri, şarkı istasyonları, albümler ve parçalar YouTube müzik hesabınıza aktarılacaktır.
Son Güncelleme: 23.10.2020 17:04