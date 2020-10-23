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Google Play Müzik neden kapatılıyor? Play Müzik ulaşılamıyor sorunu

Google Play Müzik kullanıcılarının uygulamaya erişim sıkıntısı çektiği görülüyor. Peki bundan sonra Google Play Müzik kullanılamayacak mı? Google Play Müzik piyasadan çekiliyor mu? Google Play Müzik kullanan kullanıcıların oluşturmuş olduğu müzik listelerini nasıl kurtaracak?

23 Ekim 2020 Cuma 17:04
Google Play Müzik neden kapatılıyor? Play Müzik ulaşılamıyor sorunu
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Google, köklü müzik dinleme uygulaması Google Play Müzik'in bağlantısını kesmek için son adımları atmaya başladı. Play Müzik, Ağustos programına göre Ekim ayında kapatılacağını duyurdu; bugün Android, iOS ve Web sürümlerinde bağlantı blokları oluşturdu.


YouTube Music'in piyasaya sürülmesinden bu yana, eski müzik platformu Google Play Müzik geri planda kaldı ve kullanıcılara veda etmeye başladı. Uygulamaya girdikten sonra, Google Play Müzik'in artık kullanılamadığını belirten bir mesaj göreceksiniz ve YouTube'a müzik aktarmak için veri kurtarma seçeneğini etkinleştirebileceksiniz. Google Play Müzik'te hâlâ şarkılarınız ve çalma listeleriniz varsa, müzik kitaplığınızı hemen YouTube Müzik'e aktararak koruyabilirsiniz.

Google Play Music’teki Müzikler Youtube Music’e Nasıl Aktarılır?

Öncelikle hesabınıza giriş yapınız ve açılan pencereden verilerini saklamak istediğiniz hesabı seçin. Ardından, aktar düğmesini tıkladıktan sonra, Google Play Müzik'ten aktarılacak metni tıklayın ve ardından aktarım süresinin bitmesini bekleyin. Bu şekilde kitaplıkta kaydettiğiniz ve satın aldığınız şarkılar, çalma listeleri, şarkı istasyonları, albümler ve parçalar YouTube müzik hesabınıza aktarılacaktır.



Son Güncelleme: 23.10.2020 17:04
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Anahtar Kelimeler:
Google Play MüzikYouTube
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