İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Google Play abonelik İptali nasıl yapılır? Bilgisayar ve Android cihazlar üzerinden abonelik iptali

Google Play abonelik iptali nasıl yapılır? Bilgisayardan Google Play Abonelik iptali nasıl yapılır? Telefondan Google Play Abonelik iptali nasıl yapılır? Google Play Abonelinde ücret iadesi var mı? Android cihaz kullanıcıları Google Play Abonelik iptalinin nasıl yapıldığını ve abonelik iptalinin ardından geri ödeme yapılıp yapılmadığını merakla araştırıyorlar.

12 Mart 2021 Cuma 01:08
Google Play abonelik İptali nasıl yapılır? Bilgisayar ve Android cihazlar üzerinden abonelik iptali
Takip Et:

Google Play Store, kendi içerisinde milyonları aşkın uygulamayı barındıran Android cihazların uygulamalarının yer aldığı elektronik ortam marketidir. Google Play Store, Android işletim sistemini destekleyen her türlü teknolojik cihazda kullanılabilmektedir. Bu Android marketi aracılığıyla sağlık, video, müzik, arkadaşlık, oyun vb. kategorilerdeki uygulamalar ücret karşılığında premium hizmetler ve özellikler alma seçeneklerini sunmaktadır. Satın aldığınız abonelik şartlarına göre ödemeler, haftalık, aylık ve yıllık yenileme dönemlerinde alınmaktadır. Google Play abonelik iptali işlemi yapmadığınız sürece abonelikler, otomatik olarak yenilenmektedir. Dolayısıyla kullanmama durumunda bile aboneliklerden bildirim almaya ve ücret ödemesi yapmaya devam edersiniz. Google Play abonelik iptali işlemi Android ve bilgisayarlar için olmak üzere iki farklı yol ile yapılabilmektedir.

Google Play Bilgisayar ile abonelik iptal etme nasıl yapılır?

Google Play aboneliği iptal etmek isteyen kişi ve kişiler bu üyelik iptalini istedikleri saniyede gerçekleştirebilirler. Bu işlem için abonelikler bölümüne girilerek aşağıdaki yolları takip etmeniz yeterli oalcaktır. Herhangi bir aboneliğinizi iptal ettiğiniz durumlarda, aboneliğe erişiminizi geçerli fatura döneminin sonunda kaybedersiniz. Bilgisayar yardımı ile abonelik iptali için sırasıyla;

 Google Play üyeliğini bilgisayar üzerinden iptal etmek isteyenler;

  • google.com websitesine girerek
  • Hesabınıza giriş yapın. Ayrıca hesabınızın iptal etmek istediğiniz abonelik hesabı olduğunu kontrol edin.
  • Uygulamanın yüklemesini kaldırmadığınızdan emin olun. Yüklemesi kaldırılan uygulamaların abonelikleri iptal edilemez. Çünkü silinen uygulamaların abonelikleri, ay sonunda iptal edilmektedir.
  • Sol tarafta bulunan Aboneliklerim sekmesine tıklayın.
  • İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.
  • Yönet’e tıklayın, ardından Aboneliği İptal Et’i tıklayın. (Burada ödemeleri duraklatma seçeneği de mevcuttur. Eğer hesabınızı dondurmak isterseniz, bu seçeneği seçerek hesabınızı dondurabilirsiniz.)
  • Karşınıza bir onay metni (pop-up) gelecek. Bu onay metninde Evet’i tıklayın.

Yukarıdaki işlemlerin doğru ve eksiksiz olarak yapılması durumunda Google Play aboneliği iptal olacaktır. Bu adımları yaparken herhangi bir problem yaşanması durumunda Google yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz. Google üzerinde aboneliklerdeki ödemelerin geçmişte olanlar için herhangi bir geri ödeme yapılmamaktadır.

Google Play Android üzerinden abonelik iptal etme nasıl yapılır?

Yukarıdaki işlemleri, bilgisayar üzerinden değil de Android cihazlar üzerinden yapmak mümkündür. Bunun için herhangi bir Android işletim sistemine ssahip olan bir cihazla abonelik iptali yapılabilir.

Android cihaz üzerinden abonelik iptali yapmak içim;

  • Android telefon veya tabletten Google Play Stor’u açmanı gerekli,
  • İptal edilmek istenilen aboneliğin bulunduğu hesabı açın,
  • Menü’ye tıklayın, bunun arddan abonelik sekmesine tıklayın,
  • İptal etmek istediğiniz abonelikleri seçerek, aboneliği iptal et seçeneğine tıklayın,
  • Size Google Play Store tarafından verilen talimatları izleyin,

Bilgisayar ile izlenmesi gereken yollar ve uyarılar aynı şekilde Android cihazlar içinde geçerlidir. Google geçmiş aboneliklere ait ödemeleri abonelik iptalinin ardından yapmamaktadır.



Son Güncelleme: 12.03.2021 01:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Google Play Abonelik IptaliGoogle PlayGoogle Play StoreGoogle Abonelik İptali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oppo A9 format atma ve sıfırlama
Oppo A9 format atma ve sıfırlama
Telefon işlemci modeli nasıl öğrenilir?
Telefon işlemci modeli nasıl öğrenilir?
Bimcell bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
Bimcell bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
Tik Tok takipçi kasma yöntemleri nelerdir? Tiktok takipçi sayısı nasıl artırılır?
Tik Tok takipçi kasma yöntemleri nelerdir? Tiktok takipçi sayısı nasıl artırılır?
Bim Sgs akülü vidalama seti nasıl alınır mı? Bim Sgs akülü vidalama seti özellikleri
Bim Sgs akülü vidalama seti nasıl alınır mı? Bim Sgs akülü vidalama seti özellikleri
Instagram eski kullanıcı adı nasıl bulunur?
Instagram eski kullanıcı adı nasıl bulunur?

Popüler Haberler

Google Play abonelik İptali nasıl yapılır? Bilgisayar ve Android cihazlar üzerinden abonelik iptali
Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2021 Grip aşısı bedava mı?
Belediye memur özlük hakları nelerdir? Belediye memurları nasıl çalışır?
Ramo bu hafta neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Süt parası kime ve nereye yatar? Süt parası alınmazsa ne olur?
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2021 yılı burs miktarı
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2021 SPL nasıl alınır?
Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma
HGS kaçak geçiş sorgulama nasıl yapılır? HGS kaçak geçiş sorgulama ve borç ödeme işlemleri
ÖSYM 2020 sınav takvimi - YKS, KPSS, LGS 2020 sınavları ne zaman yapılacak?
2020 KPSS sınav başvuru ücretleri ne kadar oldu?
Sokağın Çocukları dizisi ne zaman başlıyor? 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Yeni 2021 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 12 Mart 2021 Cuma
Hafta sonu 13 Mart 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Mart 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Güncel gümüş fiyatları 12 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Mart 2021 Cuma
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.