Google Play abonelik İptali nasıl yapılır? Bilgisayar ve Android cihazlar üzerinden abonelik iptali

Google Play Store, kendi içerisinde milyonları aşkın uygulamayı barındıran Android cihazların uygulamalarının yer aldığı elektronik ortam marketidir. Google Play Store, Android işletim sistemini destekleyen her türlü teknolojik cihazda kullanılabilmektedir. Bu Android marketi aracılığıyla sağlık, video, müzik, arkadaşlık, oyun vb. kategorilerdeki uygulamalar ücret karşılığında premium hizmetler ve özellikler alma seçeneklerini sunmaktadır. Satın aldığınız abonelik şartlarına göre ödemeler, haftalık, aylık ve yıllık yenileme dönemlerinde alınmaktadır. Google Play abonelik iptali işlemi yapmadığınız sürece abonelikler, otomatik olarak yenilenmektedir. Dolayısıyla kullanmama durumunda bile aboneliklerden bildirim almaya ve ücret ödemesi yapmaya devam edersiniz. Google Play abonelik iptali işlemi Android ve bilgisayarlar için olmak üzere iki farklı yol ile yapılabilmektedir.

Google Play Bilgisayar ile abonelik iptal etme nasıl yapılır?

Google Play aboneliği iptal etmek isteyen kişi ve kişiler bu üyelik iptalini istedikleri saniyede gerçekleştirebilirler. Bu işlem için abonelikler bölümüne girilerek aşağıdaki yolları takip etmeniz yeterli oalcaktır. Herhangi bir aboneliğinizi iptal ettiğiniz durumlarda, aboneliğe erişiminizi geçerli fatura döneminin sonunda kaybedersiniz. Bilgisayar yardımı ile abonelik iptali için sırasıyla;

Google Play üyeliğini bilgisayar üzerinden iptal etmek isteyenler;

google.com websitesine girerek

Hesabınıza giriş yapın. Ayrıca hesabınızın iptal etmek istediğiniz abonelik hesabı olduğunu kontrol edin.

Uygulamanın yüklemesini kaldırmadığınızdan emin olun. Yüklemesi kaldırılan uygulamaların abonelikleri iptal edilemez. Çünkü silinen uygulamaların abonelikleri, ay sonunda iptal edilmektedir.

Sol tarafta bulunan Aboneliklerim sekmesine tıklayın.

İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.

Yönet’e tıklayın, ardından Aboneliği İptal Et’i tıklayın. (Burada ödemeleri duraklatma seçeneği de mevcuttur. Eğer hesabınızı dondurmak isterseniz, bu seçeneği seçerek hesabınızı dondurabilirsiniz.)

Karşınıza bir onay metni (pop-up) gelecek. Bu onay metninde Evet’i tıklayın.

Yukarıdaki işlemlerin doğru ve eksiksiz olarak yapılması durumunda Google Play aboneliği iptal olacaktır. Bu adımları yaparken herhangi bir problem yaşanması durumunda Google yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz. Google üzerinde aboneliklerdeki ödemelerin geçmişte olanlar için herhangi bir geri ödeme yapılmamaktadır.

Google Play Android üzerinden abonelik iptal etme nasıl yapılır?

Yukarıdaki işlemleri, bilgisayar üzerinden değil de Android cihazlar üzerinden yapmak mümkündür. Bunun için herhangi bir Android işletim sistemine ssahip olan bir cihazla abonelik iptali yapılabilir.

Android cihaz üzerinden abonelik iptali yapmak içim;

Android telefon veya tabletten Google Play Stor’u açmanı gerekli,

İptal edilmek istenilen aboneliğin bulunduğu hesabı açın,

Menü’ye tıklayın, bunun arddan abonelik sekmesine tıklayın,

İptal etmek istediğiniz abonelikleri seçerek, aboneliği iptal et seçeneğine tıklayın,

Size Google Play Store tarafından verilen talimatları izleyin,

Bilgisayar ile izlenmesi gereken yollar ve uyarılar aynı şekilde Android cihazlar içinde geçerlidir. Google geçmiş aboneliklere ait ödemeleri abonelik iptalinin ardından yapmamaktadır.