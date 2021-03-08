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Google Pixel Fold özellikleri

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, sürekli olarak kendini yenilemeye devam ediyor. Google’ın yeni telefonu olan Google Pixel Fold’un özellikleri basına sızdırıldı.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:58
Google Pixel Fold özellikleri
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Google, akıllı telefon sektörüne girerek Google Pixel Fold telefonunu üretti. Orta segment bir telegon olan Google Pixel Fold, kullanıcıda da karşılık bulmuştu. Bunun üzerine Google, modeli geliştirmeye karar verdi ve yeni model olan Google Pixel Fold’u üretti. Google’ın yeni telefonu olan Google Pixel Fold’un özellikleri basına sızdırıldı. Google, telefonun tanıtım tarihi olarak 11 Haziran 2021 tarihini belirlemişti ancak şimdiden telefonun özellikleri sızdırıldı.

Modelde Snapdragon 765G işlemci olarak. Telefonun katlanabilir ekrana sahip olması da oldukça dikkat çekici bir durumdur. Google Pixel Fold’un diğer özelliklerine bakacak olursak, 12,2 Megapiksel f/1.7 ana kameraya ve 16 Megapiksel f/2.2 geniş açılı arka kameraya sahiptir. Analistlerin yaptığı yorumlara göre telefonun bu yılın 4. Çeyreğinde görücüye çıkarılacağı belirtilmektedir.



Son Güncelleme: 08.03.2021 11:58
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Anahtar Kelimeler:
GooglePixel Fold
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