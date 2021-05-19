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Google Pixel 5 tasarımı ve özellikleri

Google Pixel 5 müşterilere sunulmayı bekliyor. Cihaz tanıtımı yapılmadan önce ürünün özellikleri sızdırıldı. Haberimizde Google Pixel 5 tasarımı ve özelliklerine yer verilmiştir. İşte detaylar...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:32
Google Pixel 5 tasarımı ve özellikleri
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Google Pixel 5 modelinin kısa süre önce Birleşik Krallık ve Avrupa’da bazı sitelerde listelendi. Google’a ait olan Pixel modeli, 30 Eylül tarihinde kullanıcılara sunulacak. Tanıtıma kısa bir süre kalmışken Almanya merkezli bir intenet sitesi üzerinden modele ait bütün teknik özellikler ve tasarım detayları sızdırıldı.

Bu model, amiral gemisi Snapdragon 865 ya da 865+ yonga setiyle değil, Qualcomm’un Snapdragon 765G yonga setinden güç alıyor. Yani cihaz amiral gemisi modelinden daha düşük performanslı olacak. Ayrıyeten cihazda mmWave 5G desteği de bulunmuyor.

Google Pixel 5 modelinin tüm detayları sızdırıldı

Modelin ekranı Coning Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunuyor. 90 Hz yenileme hızına ek olarak HDR desteği de bulunuyor. Ekran 6 inç boyutunda ve 1080x2340 piksel çözünürlüğünde OLED panel olarak sunulacaktır. Parmak izi okuyucu ekrana gömülü değil arka tarafta yer alıyor olacak.

8 GB RAM, 128 GB dahili depolama bulunuyor. Cihazın arka kısmında OIS ve EIS destekli 12,2 MP ana kamera bulunuyor. Bu kameranın dışında 16MP ultra geniş açılı kamera da bulunuyor. Ayrıyeten üçüncü bir yardımcı kamera sensörü de cihazın arkasında bulunan kamera modülünün içinde yer alacak. Ön tarafta 8 MP özçekim kamerası yer alıyor. Ana kamera ile 4K 60FPS ve 1080p 240FPS videolar çekmek mümkün. Ön kamera ile 1080p 30FPS videolar çekilebilir.

Telefonda 18W hızlı şarj desteği olan 4.080mAh kapasitesi olan bir batarya yer alıyor. Cihazda kablolu ve ters kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Stereo hoparlör, spektral, titreşim sensörü, üç mikrofon, çift bantlı Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, LTE, 5G özellikleri bulunuyor. Üründe tek SIM yuvası bulunuyor fakat çift SIM işlevselliğini eSIM sayesinde kullanmak mümkün.

Cihaz, suya ve toza karşı dayanıklılığı kanıtlayan IP68 sertifikasına sahip. Ürünün çerçeveleri %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdur. Ürün, kutudan Android 11 işletim sistemiyle çıkıyor. Cihazın yeşil ve siyah renk seçenekleri mevcuttur. Ürünün Avrupa fiyatı ortalama €629 olacak.


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:32
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Google Pixel 5özellikleri
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