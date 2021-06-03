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Google Pixel 5 fiyatı ve özellikleri

Google, Pixel 5 modeli için fiyat ve tanıtım bilgilerini sunuyor. Peki Google Pixel 5'in özellikleri ve fiyatı ne olacak? Pixel 5 modeli cihazın tahmini olarak piyasadaki değeri ne olacak? Cihaz hangi özelliklere sahip olacak? Pixel 5 tanıtım tarihi ne zaman? İşte detaylar...

03 Haziran 2021 Perşembe 17:48
Google Pixel 5 fiyatı ve özellikleri
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Google Pixel modelinin gelecek olan bir sonraki modeli daha erken bir zamanda sunulacak. Vodafone Almanya, Pixel modelini dahil veritabanında listelemeye devam etmektedir. Bu listeye yöenlik bir görsel ise çevrimiçi olarak sızdırıldı. Fakat Pixel 5XL modeli bu listenin içinde bulunmuyor.Liste, Google Pixel 5 modeli için de fiyat ve tanıtım bilgilerini sunuyor.

Buna göre yalnızca standart Pixel 5 modeli piyasa çıkarılacak. Pixel'in XL modelinin tanıtımı olmayacak. Şunalık Google'ın böyle bir düşüncesi bulunmuyor diyebiliriz. Google Pixel 5'in yanında Pixel 4a 5G modeli de 25 Eylül tarihi itibariyle tatılmış olacak. Her iki modelin de siyah renk seçeceği sunulacak.

Google Pixel 5 modelinin tahmini satış fiyatı

Alman Youtuber Techcheck Pixel 5 modeli üzerine yaptığı bilgilemdirmede modelin fiyatının 630 Euro gibi bir fiyatla satılacağını açıkladı. Açıklanan bu fiyat Almanya'daki yüzde 16 KDV ekli olarak söylenmiştir. Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden beslenen bu model için bu fiyatlandırmayla piyasada yer alması zor duruyor. Önekle açıkladığımızda, geçen yıl piyasada satışa sunulan ve Snapdragon 855 yonga seti ile gelen Pixel 4 modeli şuan için temel sürümü için en az 550 Dolar gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Bu durumda Google'ın Oixel 4a 5G modeli standart Pixel 4a modelinden 150 Euro kadar daha pahalı olması gerekiyor. Böylece cihazın satışa sunulacağı fiyat  ise 487 Euro şeklinde olması gerekiyor. Standart 4a ile 4a 5G isimleri birbirlerine ne kadar çok benzese de aslında birbirlerinden farklı özellikleri bulunuyor. Özellikle Pixel 4a 5G, bir Pixel 5 XL gibi özellikleri kapsayacak kapasiteye sahip gibi duruyor.

Pixel 4a 5G modelinin gücü de tıpkı Pixel 5'te kullanılacak olan Snapdragon 765G yonga setinden olacak. Üünün ekran boyutu ise 6,2 inç olacak. Bunun yanında kamera özelliklerinde ultra geniş açılı kamera sensörü bulunuyor. Bu model için eksik olan tek şey ise  90Hz ekran yenileme hızı.


Son Güncelleme: 03.06.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
özellikFiyatPixel 5GoogleTelefon
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