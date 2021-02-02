Google oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor

2019 Yılında açılanbölümü,platformu için özel oyunlar tasarlamak ve çıkarmak adına kurulmuştu.ise bu bölümü kapatma kararı alıp 150 kişiyi de işinden ediyor. Google bu işten çıkarılan 150 kişinin şirkette daha farklı pozisyonlara yerleştirileceğini söyledi. Ubisoft’tan ayrılıp Google’da çalışmaya gelen oyun yapımcısı Jade Raymond da şirketten ayrılıyor. Jade Raymond bölümü yöneten isimlerden birisi olarak Google için çok önemli bir elemandı. Bu kayıp karşısında Google’ın ne yapacağı bilinmemekte.

Google’ın aslında hala bu platformu geliştirmeye odaklandığı öne sürülüyor. Söylenenlere göre Google, Stadia’ya özel içerikler üretmeyi kesecek ama dışarıdan üçüncü taraf oyunlarını platformuna eklemeye devam edecek.

