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Google oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor

Google’ın uzun süredir büyük umutlarla ayakta tutmaya çalıştığı Stadia Games and Entertainment bölümü kapatılıyor. Google oyun geliştirmeye yönelik açtığı oyun stüdyosunu kapatıyor.

02 Şubat 2021 Salı 21:19
Google oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor
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2019 Yılında açılan Stadia Games and Entertainment bölümü, Stadia platformu için özel oyunlar tasarlamak ve çıkarmak adına kurulmuştu. Google ise bu bölümü kapatma kararı alıp 150 kişiyi de işinden ediyor. Google bu işten çıkarılan 150 kişinin şirkette daha farklı pozisyonlara yerleştirileceğini söyledi. Ubisoft’tan ayrılıp Google’da çalışmaya gelen oyun yapımcısı Jade Raymond da şirketten ayrılıyor. Jade Raymond bölümü yöneten isimlerden birisi olarak Google için çok önemli bir elemandı. Bu kayıp karşısında Google’ın ne yapacağı bilinmemekte.

Google’ın aslında hala bu platformu geliştirmeye odaklandığı öne sürülüyor. Söylenenlere göre Google, Stadia’ya özel içerikler üretmeyi kesecek ama dışarıdan üçüncü taraf oyunlarını platformuna eklemeye devam edecek.



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:19
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Anahtar Kelimeler:
GoogleGoogle StadiaStadia Games And EntertainmentStadia
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