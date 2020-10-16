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Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Dünyanın internet tarayıcı devi olan Google, Youtube ile ortak yürüteceği projeyi duyurdu. Yeni proje müzik severleri heyecanlandırırken adı ve sözleri bilinmeyen müzikleri ıslıkla veya mırıldanarak bile bulabileceği belirtildi.

16 Ekim 2020 Cuma 19:52
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
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Google’dan teknolojinin belki de son noktası olabilecek nitelikte bir yenilik geliyor. Yapılan açıklamalara göre Google şarkıların sözlerini bilmeyen kişilerin uygulamalara gerek kalmadan şarkıyı bulmalarına yarayacak yeni bir teknolojiyi denemeye başladı.


Google üzerinden şarkının sözlerini, grubun adını veya herhangi bir bölümünü bilmeden sadece müziğini bilenler için geliştirilen yeni teknolojide şarkıyı mırıldansanız bile bulabilecek yeni bir algoritma üzerinden çalışmalara başlandığı belirtildi.

Google Asistan üzerinden kullanıma açılacak

Geçtiğimiz yıllarda farklı firmalar tarafından denenen ancak tam olarak yapılamadığı için sadece müzik uygulamaya dinletildiği zaman müziği bulabilen aplikasyonlar bulunuyor. Ancak Google Asistan üzerinden beta sürecine alınan uygulama ile şarkının ritmini ıslıkla bile çalsanız müziği bulmanıza yardımcı olacak algoritma denemelerine başlandı.

Google – Youtube ortak planı

Google’nin Youtube ile ortak bir şekilde yapmaya başladığı bu teknoloji pek çok kesim tarafından merakla karşılanırken sistemin nasıl olacağı ise merak edilmeye devam ediyor.

Google açıklamalarına göre içerik üreticiliği konusunda tek el olan Youtube’ye yüklenen tüm şarkıların bu algoritmaya yazılması hedeflenirken sadece ıslıkla bile müziği bulabileceği haberi müzik severleri fazlaca heyecanlandırdı.



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:52
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Anahtar Kelimeler:
GoogleGoogle AsistanMüzikYeni Teknoloji
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