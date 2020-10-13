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Google, kullanıcılarını Play Music için uyarmaya devam ediyor!

Google, kullanıcılar tarafından az kullanılan uygulamalarda değişiklik yapmaya devam ediyor. Son olarak kullanıcıların pek ilgi göstermediği Play Music uygulamasını kademeli olarak kaldıracağını açıklayan Google bu uygulamayı farklı bir uygulamanın içine ekleyecek…

13 Ekim 2020 Salı 21:43
Google, kullanıcılarını Play Music için uyarmaya devam ediyor!
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Google, Google Play Music uygulamasının kaldırılacağı yönünde kullanıcılarına hatırlatmalarda bulunmaya devam ediyor. Kullanıcılar tarafından pek ilgi görmeyen ve kullanılmayan uygulamaları değiştirme ya da kaldırma yoluna giden Google, Play Music uygulamasının kullanılma kapatılacağını açıkladı.


Şarkıların satın alınarak dinlenebilmesine olanak sağlayan Google Play Music’in kapatıldığı belirtilerek kullanıcılar Youtube Music’e davet edildi. Aynı zamanda aktarım için Google Paket Servisi’nin kullanılabileceği ifade edildi.

Google tarafından yapılan açıklamada Google Play Music kullanıcılarının bu sene sonunda uygulamaya olan erişimlerini kaybedecekleri ve aktarma işleminin yapılmaması halinde Play Music uygulamasında yer alan verilerin silineceği belirtildi.



Son Güncelleme: 13.10.2020 21:43
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Anahtar Kelimeler:
GooglePlay Music
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