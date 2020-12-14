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Google karanlık tema nasıl yapılır?

Google tarafından yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi tarayıcıları nasıl karanlık moda getirebileceğini araştırmaya başladı. Özellikle Google Chrome kullanıcıları karanlık temanın nasıl yapılacağını araştırıyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:03
Google karanlık tema nasıl yapılır?
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Karanlık tema telefonlardan sonra ilk defa masaüstü uygulamalarında da kullanılmaya başlandı. Google tarafından duyurulan son özellik ile birlikte isteyen Google kullanıcıları temasını karanlık moda alabilecek. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi Google’da karanlık temanın nasıl uygulanacağını araştırmaya başladı.

Google karanlık mod nasıl yapılır?

Çoğunluklu olarak akşam saatlerinde bilgisayar kullanan kişilerin en büyük şikayeti beyaz ışığın fazla göz alıcı olması ve kısa süre içerisinde gözleri yormasıydı. Gelen talep ve istekleri değerlendiren Google ise son zamanlarda pek çok kişi tarafından kullanılan karanlık temayı servisleri için aktif hale getirdi.

Google hem MacOS hem de Windows 10 belirli süredir deneme aşamasında olan karanlık tema ile ilgili olumlu dönüşler aldıktan sonra karanlık temayı tamamı ile getirerek bilgisayar kullanıcılarını mutlu etmeyi başardı.

Chrome ve diğer tarayıcılara da eklenen Google karanlık teması pek çok kullanıcıyı mutlu ederken aynı zamanda kullanıcılar tarafından da merak edilmeye başlandı.

Opera Dark Mode

Opera tarayıcısı için Dark Mod kullanmak isteyen kişilerin öncelikle sağ üst köşede bulunan 3 çizgiye tıklamaları gerekir. Daha sonrasında aşağı inerek karanlık tema seçeneğini seçmeleri gerekir. Bu işlemler sonrasında Opera karanlık tema olacaktır.



Son Güncelleme: 14.12.2020 21:03
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GoogleChromeKaranlık TemaNasıl Yapılır
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