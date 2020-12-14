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Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?

Google Chrome ve diğer platformları, telefonunuz veya masaüstü araçlarınızda kullanmak üzere yeni bir tema denebilecek bir özellik bulunmaktadır. Karanlık mod. Bu modu kullanmak isteyen pek çok kullanıcı bulunmaktadır. Nasıl aktif hale getirebileceğinizi adım adım anlattığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 20:18
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
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Google’ın Karanlık Modu Nasıl Kullanılır?

Pek çok ortamda kullanılabilen karanlık mod, son zamanların en çok kullanılan özelliklerinden biridir. Gün geçtikçe daha popüler bir hale gelen bu özellik, hem mobilde hem de masaüstünde kullanılabilmesiyle oldukça kullanışlıdır. Google Chrome için yeni geliştirilen bir uzantı sayesinde, normal zamanlarda kullanılamayan karanlık mod özelliğini kullanmamıza olanak sağlıyor. Başka bir ifade ile söyleyecek olursak, bu eklentiyi kullanarak karanlık şekilde gezmek isteyeceğiniz sayfalar için size fırsat sunuyor.

Uzun süren deney ve testlerle ortaya çıkan ve kullanıcıların erişimine sunulan bu özellik, Google ve Apple’ın mobil işletim sistemleri için geçerli olmaktadır. Zaman içerisinde diğer popüler uygulamalarda da geçerli olup yaygınlaşmaya başlamıştır. Daha önceleri de birçok kez yapıldığı gibi basit bir eklenti ile bu karanlık mod özelliğinden faydalanmaya başlayabileceğiz.

Chrome Web Mağazası’ndan indirilebilen bu uzantının ismi “Dark Reader”dır. Bunun sayesinde bütün intenet sitelerinde, uyumlu olmasalar dahi karanlık tema kullanılabiliyor. Tabi ki sitelerin karanlık temaya uyumlu olup olmadıkları, ne kadar uyum sağladıkları da önemli olmaktadır. Siyah ekran şekilde kullanabilseniz de, her intenet sitesi beklenilen şekilde görünmeyebilir.

Google Chrome Üzerine Karanlık Mod Yükleme(Windows, Macos)

Adımlar halinde bu moda erişmek için yapmanız gerekenleri sıralayacağız.

  • Öncelikle bu linke tıklayarak Chrome Web Mağazası içinden Dark Reader isimli uzantıya gidin,

https://chrome.google.com/webstore/detail/dark-reader/eimadpbcbfnmbkopoojfekhnkhdbieeh?hl=tr?utm_source=webtekno

  • Sağda bulunan “Chrome’a Ekle” butonuna tıklayın,
  • Tarayıcı çubuğunun sağ üst köşesinde yer alan Darth Vader logosuna tıklayın,
  • Bu logodan istediğiniz şekilde karanlık modu ayarlayabilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde, Chrome’un varsayılan normal ayarının izin verdiği karanlık mod dışında, ziyaret etmek istediğiniz, girdiğiniz bütün intenet siteleri ve sayfalarında geçerli olacak bir değişim ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar, yalnızca Chrome’un kendi ara yüzü için geçerli olurken, eklemiş olduğunuz Dark Reader uzantısı sizi bütün intenet sitelerinde geçerli olan karanlık moda ulaştırmaktadır.

Google Chrome Karanlık Modu, Telefonda Nasıl Kullanılır?(Android, İos)

  • Telefonlarımızdan Google Chrome uygulamasına giriş yapıyoruz,
  • Arama çubuğuna “chrome://flags” yazıyoruz,
  • Karşımıza gelen açılmış sayfadaki arama çubuğuna “dark mode” yazıyoruz,
  • Alt tarafında yer alan “Force Dark Mode for Web Contents” seçeneğini “Enable” olarak değiştiriyoruz,
  • Tarayıcıyı tekrar açıp kapatıyoruz.

Eğer ki bu seçeneği aktif hale getirmek telefonunuzda görsel bazı sorunlara yol açarsa- ki açabilir- endişe etmenize gerek yoktur. Değiştirip “enable” hale getirdiğiniz seçeneği “disable” şekline geri döndürdüğünüz taktirde sorun ortadan kalkacaktır.

Google Chrome Karanlık Modu İphone(İos) Üzerinde Kullanma

Adım adım anlatacak olursak;

  • Öncelikle ayarlar menüsüne gidin,
  • Ekran ve parlaklık kısmına dokunun,
  • Karşınıza açılan menüde yer alan “koyu mod” bölümünü seçin,
  • Google Chrome’u açın,
  • Karanlık mod açılmış durumdadır, tadını çıkarın.

iPhone kullanan kullanıcıların, karanlık mod seçeneğini “ayarlar” bölümünden kolay şekilde kullanabilmeleri için öncelikle yapılmamışsa iOS 13 ve bunun üzerindeki bir sürüme geçmeleri gerekmektedir. Bundan eski sürümlerde Apple, maalesef bir nevi tema değişimi olan bu özelliği kullanıma açmıyor. Bu ayarı aktif etmeniz halinde Google Chrome gibi işletim sistemlerine tema olarak uyum sağlamakta olan bütün uygulamalar, karanlık moda geçiş yapmaktadır.

Bu karanlık moda geçiş anında görüntü kalitesi olarak bazı sorunlar yaşanabilir. Bunun sebebi Chrome, Windows ve MacOS sürümlerinde resmi olarak bulunan bir seçenek olmamasıdır. Mobil uygulamalarda geçiş yapılması bu yüzden daha mantıklıdır. Üst düzeyde bir görsellik vaat edilmiyor.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 20:18
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Google ChromeIOSAndroidApple
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