Google, Honor’a tekrar geliyor

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yaşanan gerilim sonrasında Çinli teknoloji şirketlerine birçok yaptırım uygulamıştı. Bu yaptırımlardan en çok etkilenen Huawei şirketi olmuştu. Yaptırımlar kapsamında şirkette Google’ın sağladığı mobil uygulamalar artık kaldırılmıştı. Bu yaptırımdan oldukça kötü şekilde etkilenen Huawei, bünyesinde bulunan alt markası Honor’u satmak durumunda kalmıştı.
Honor Almanya, kendi hesabından anlaşmayı doğrulayarak Honor 50 modelleri ile birlikte Google hizmetlerinin artık akıllı cihazlarına geri döneceğini söyledi.
Son Güncelleme: 23.05.2021 17:21