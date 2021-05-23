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Google, Honor’a tekrar geliyor

ABD ile Çin arasında geçtiğimiz yılda yaşanan gerilimin sonucunda birçok çinli şirketin cihazlarından Google uygulamaları kaldırılmıştı. Bu yasak Honor 50 serisine gelecek olan Google hizmetleri ile sona eriyor gibi görünüyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:21
Google, Honor’a tekrar geliyor
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Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yaşanan gerilim sonrasında Çinli teknoloji şirketlerine birçok yaptırım uygulamıştı. Bu yaptırımlardan en çok etkilenen Huawei şirketi olmuştu. Yaptırımlar kapsamında şirkette Google’ın sağladığı mobil uygulamalar artık kaldırılmıştı. Bu yaptırımdan oldukça kötü şekilde etkilenen Huawei, bünyesinde bulunan alt markası Honor’u satmak durumunda kalmıştı. 

Huawei’den ayrılan Honor, satıldıktan sonra ortaya çıkan problemleri çözebilmek için Qualcomm şirketinden yeni işlemciler sipariş etmeye başladı. Çinli şirket, şuandan itibaren ise Google hizmetlerinin kendi cihazlarında olması konusunda Google ile tekrar anlaşma sağladığını açıkladı.

Honor Almanya, kendi hesabından anlaşmayı doğrulayarak Honor 50 modelleri ile birlikte Google hizmetlerinin artık akıllı cihazlarına geri döneceğini söyledi.


Son Güncelleme: 23.05.2021 17:21
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Anahtar Kelimeler:
GoogleHonor 50Google Hizmetleri
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