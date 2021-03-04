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Google haritalara yer ve işletme nasıl eklenir? 2021 Google haritalar işyeri ekleme

Gündeme bomba gibi oturan Google haritalara yer ve işletme nasıl eklenir? Google haritalar işyeri ekleme haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 20:26
Google haritalara yer ve işletme nasıl eklenir? 2021 Google haritalar işyeri ekleme
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Bu özelliklerden biri de arayan kişinin nerede olduğunu ve o kişinin yanına en kısa sürede nasıl ulaşılacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra uygulama sayesinde her gün gittiğiniz yerleri sabitleyebiliyor ve tekrar tekrar arama yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Özellikle iş yerleri için fayda sağlayan bu özellik çokça tercih ediliyor.

Google Haritalara işyerimi nasıl eklerim?

Google Haritaların kullanımı cihazın işletim sistemine göre değişmektedir. Bu nedenle android, IOS veya diğer işletim sistemlerinde nasıl kullanılacağı değişiyor.

Android cihaz üzerinden Google Haritalara işyerimi nasıl eklerim?

Anroid cihazlarda ilk adım olarak “Google Benim İşletmem Uygulaması” kullanılmalıdır. Bu özellikle Haritaların içerisinde yer almaktadır. Öte yandan uygulamanın bu özelliğini kullanmak için Google hesabınızı aktif etmeniz gerekmektedir. Son olarak gerekli adres bilgilerini girin devam dedikten sonra kayıt işlemi tamamlanacaktır.

Bilgisayar üzerinden Google Haritalara işyerimi nasıl eklerim?

İlk olarak Google Benim İşletmem özelliği üzerinden oturum açın. Ardından Google hesabınızla giriş yapın ve ardından işyerinizin adresini girin. Daha sonra iş yerinizin harita üzerinde nasıl görüneceğini seçtikten sonra bir telefon numarası veya işyerinin intenet sitesinin linkini istenen kısma girin. Son olarak doğrulama işlemi için üstte yer alan Kırmızı Banner’a tıklayın ve şimdi doğrula diyerek doğrulama işlemini bitirin.

IOS üzerinden Google haritalara işyerimi nasıl eklerim?

IOS işletim sistemine sahip cihazla uygulamaya giriş yapın. Ardından Google hesabınızı açın. Daha sonra hizmet şartlarını kabul edin ve kayıt işlemini devam tuşuna basarak bitirin.

İşyeri Google Haritalar üzerinden nasıl hak talep edilir?

Google Haritalar uygulamasına iş yeri hak talebi için uygulamaya giriş yapın. Ardından arama kısmına iş yerinin adını girin. Daha sonra “Bir İşletme için hak talebinde bulun” diyerek seçenekler içerisinde bulunan “işletmenin sahibi veya yöneticisiyim” seçeneklerinden birini işaretleyin. Son olarak doğrulama işlemini yapın ve işlemi tamamlayın.  



Son Güncelleme: 04.03.2021 20:26
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HaritalarGoogle
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