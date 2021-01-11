İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri 2021

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri haberinin tüm yeni gelişmeleri 11 Ocak 2021 Pazartesi günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 08:17
Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri 2021
Takip Et:

Bu özelliklerden biri de arayan kişinin nerede olduğunu ve o kişinin yanına en kısa sürede nasıl ulaşılacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra uygulama sayesinde her gün gittiğiniz yerleri sabitleyebiliyor ve tekrar tekrar arama yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Özellikle iş yerleri için fayda sağlayan bu özellik çokça tercih ediliyor.

Google Haritalara işyerimi nasıl eklerim?

Google Haritaların kullanımı cihazın işletim sistemine göre değişmektedir. Bu nedenle android, IOS veya diğer işletim sistemlerinde nasıl kullanılacağı değişiyor.

Android cihaz üzerinden Google Haritalara işyerimi nasıl eklerim?

Anroid cihazlarda ilk adım olarak “Google Benim İşletmem Uygulaması” kullanılmalıdır. Bu özellikle Haritaların içerisinde yer almaktadır. Öte yandan uygulamanın bu özelliğini kullanmak için Google hesabınızı aktif etmeniz gerekmektedir. Son olarak gerekli adres bilgilerini girin devam dedikten sonra kayıt işlemi tamamlanacaktır.

Bilgisayar üzerinden Google Haritalara işyerimi nasıl eklerim?

İlk olarak Google Benim İşletmem özelliği üzerinden oturum açın. Ardından Google hesabınızla giriş yapın ve ardından işyerinizin adresini girin. Daha sonra iş yerinizin harita üzerinde nasıl görüneceğini seçtikten sonra bir telefon numarası veya işyerinin intenet sitesinin linkini istenen kısma girin. Son olarak doğrulama işlemi için üstte yer alan Kırmızı Banner’a tıklayın ve şimdi doğrula diyerek doğrulama işlemini bitirin.

IOS üzerinden Google haritalara işyerimi nasıl eklerim?

IOS işletim sistemine sahip cihazla uygulamaya giriş yapın. Ardından Google hesabınızı açın. Daha sonra hizmet şartlarını kabul edin ve kayıt işlemini devam tuşuna basarak bitirin.

İşyeri Google Haritalar üzerinden nasıl hak talep edilir?

Google Haritalar uygulamasına iş yeri hak talebi için uygulamaya giriş yapın. Ardından arama kısmına iş yerinin adını girin. Daha sonra “Bir İşletme için hak talebinde bulun” diyerek seçenekler içerisinde bulunan “işletmenin sahibi veya yöneticisiyim” seçeneklerinden birini işaretleyin. Son olarak doğrulama işlemini yapın ve işlemi tamamlayın.  



Son Güncelleme: 11.01.2021 08:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HaritalarGoogle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda geri adım mı attı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi adımını iptal ediyor!
whatsapp geri adım mı attı ?
whatsapp geri adım mı attı ?
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu
Google’dan sürpriz yenilik! “Çağrı kaydetme özelliği” geldi
Google’dan sürpriz yenilik! “Çağrı kaydetme özelliği” geldi

Popüler Haberler

Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri 2021
Wi-Fi 6E nedir, ne işe yarar?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 11 Ocak 2021 Pazartesi
Yeni işyeri açmak isteyenlere en güzel işyeri isimleri 2021
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
TV'de 11 Ocak 2021 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ hakkında bilgiler
Güz Masalı neden yayınlanmıyor? Güz Masalı final bölümü olacakmı? Kanal 7 Güz Masalı bitti mi, final yapacakmı?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Enpara POS hizmeti avantajları neler?
Ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2020 Ölüm aylığı almak için gereken şartlar
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma bankalar açık mı, kapalı mı?
Kanalların yayın akışları 30 Ekim Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
İşyeri açma destek kredisi nereden, nasıl alınır? İşyeri açma kredisi başvuru şartları
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve kullanıcı yorumları
Kalk Gidelim dizisi bitti mi, neden yok? Kalk Gidelim yayından kaldırıldı mı?
Tamamlayıcı emeklilik nasıl olacak? kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik ile ilgili son gelişmeler
PTT kargo kaç günde gelir? Ptt kargoya verilen ürün kaç günde gelir
Ayak bileği burkulmasına ne iyi gelir? Ayak bileği burkulmasında ne yapmalıyız?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.