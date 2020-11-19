Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi

En çok kullanılan navigasyon uygulamalarından birisi olan Google Haritalar, yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Google Haritalara gelen güncelleme ile uygulamayı kullanan kişiler bölgede bulunan korona virüslü hasta sayısını ve bölgenin vaka durumlarını gösterecek.
Google Haritalar uygulamasına güncelleme ile yeni gelecek bu özelliğin kişilerin bulundukları yerin virüs açısından ne kadar tehlikeli ya da yoğun olduğunu görmesi açısından oldukça kullanışlı ve yararlı olacak.
Son Güncelleme: 19.11.2020 00:17