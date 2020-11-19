Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi

En çok kullanılan navigasyon uygulamalarından birisi olan Google Haritalar, yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Google Haritalara gelen güncelleme ile uygulamayı kullanan kişiler bölgede bulunan korona virüslü hasta sayısını ve bölgenin vaka durumlarını gösterecek.

Özellikle yeni gidilen bölgelerde insanların işine yarayacak uygulama ile harita üzerindeki bölgede yer alan vaka sayıları, hasta sayıları gibi veriler paylaşılacak. Yakın zamanda uygulamaya geçilecek olan yeni özellik pek çok ülkede kullanımda olacak. Bölgelerin vaka verilerinin yanı sıra geçmişte hastalık sayılarını ve toplu taşıma gibi araçlarda bulunan kişilerinde Covid-19 durumunu gösterecek.

Google Haritalar uygulamasına güncelleme ile yeni gelecek bu özelliğin kişilerin bulundukları yerin virüs açısından ne kadar tehlikeli ya da yoğun olduğunu görmesi açısından oldukça kullanışlı ve yararlı olacak.