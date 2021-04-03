İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri 2021

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 3 Nisan 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 00:28
Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri 2021
Takip Et:

Bu özelliklerden biri de arayan kişinin nerede olduğunu ve o kişinin yanına en kısa sürede nasıl ulaşılacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra uygulama sayesinde her gün gittiğiniz yerleri sabitleyebiliyor ve tekrar tekrar arama yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Özellikle iş yerleri için fayda sağlayan bu özellik çokça tercih ediliyor.

Google Haritalara işyerimi nasıl eklerim?

Google Haritaların kullanımı cihazın işletim sistemine göre değişmektedir. Bu nedenle android, IOS veya diğer işletim sistemlerinde nasıl kullanılacağı değişiyor.

Android cihaz üzerinden Google Haritalara işyerimi nasıl eklerim?

Anroid cihazlarda ilk adım olarak “Google Benim İşletmem Uygulaması” kullanılmalıdır. Bu özellikle Haritaların içerisinde yer almaktadır. Öte yandan uygulamanın bu özelliğini kullanmak için Google hesabınızı aktif etmeniz gerekmektedir. Son olarak gerekli adres bilgilerini girin devam dedikten sonra kayıt işlemi tamamlanacaktır.

Bilgisayar üzerinden Google Haritalara işyerimi nasıl eklerim?

İlk olarak Google Benim İşletmem özelliği üzerinden oturum açın. Ardından Google hesabınızla giriş yapın ve ardından işyerinizin adresini girin. Daha sonra iş yerinizin harita üzerinde nasıl görüneceğini seçtikten sonra bir telefon numarası veya işyerinin intenet sitesinin linkini istenen kısma girin. Son olarak doğrulama işlemi için üstte yer alan Kırmızı Banner’a tıklayın ve şimdi doğrula diyerek doğrulama işlemini bitirin.

IOS üzerinden Google haritalara işyerimi nasıl eklerim?

IOS işletim sistemine sahip cihazla uygulamaya giriş yapın. Ardından Google hesabınızı açın. Daha sonra hizmet şartlarını kabul edin ve kayıt işlemini devam tuşuna basarak bitirin.

İşyeri Google Haritalar üzerinden nasıl hak talep edilir?

Google Haritalar uygulamasına iş yeri hak talebi için uygulamaya giriş yapın. Ardından arama kısmına iş yerinin adını girin. Daha sonra “Bir İşletme için hak talebinde bulun” diyerek seçenekler içerisinde bulunan “işletmenin sahibi veya yöneticisiyim” seçeneklerinden birini işaretleyin. Son olarak doğrulama işlemini yapın ve işlemi tamamlayın.  



Son Güncelleme: 03.04.2021 00:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HaritalarGoogle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'da yeni konum ve işletme ekleme nasıl yapılır?
Instagram'da yeni konum ve işletme ekleme nasıl yapılır?
TikTok Blackout Challenge nedir?
TikTok Blackout Challenge nedir?
Among Us Airship haritası ne zaman çıkacak?
Among Us Airship haritası ne zaman çıkacak?
iOS 15 ne zaman çıkacak? IOS 15 hangi modellere gelecek?
iOS 15 ne zaman çıkacak? IOS 15 hangi modellere gelecek?
Netflix izleme geçmişi nasıl temizlenir, nasıl silinir?
Netflix izleme geçmişi nasıl temizlenir, nasıl silinir?
Apple müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi telefon numarası
Apple müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi telefon numarası

Popüler Haberler

Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri 2021
10.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 3 Nisan 2021 Cumartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alya konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ceviz ağacı görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 3 Nisan 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 3 Nisan 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Nisan 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 3 Nisan 2021 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 3 Nisan 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Emanet 144. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 25 Mart 2021 Perşembe Kanal 7
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, diziden neden ayrıldı?
Hercai Melike diziden ayrıldı mı? Aslı Samat diziye veda mı etti?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
TRT 1 canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Nisan 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Nöbetçi Noter 4 Nisan 2021 Pazar açık noterler listesi - 4 Nisan 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Seni Çok Bekledim dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.