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Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
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Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!

Son dakika haberine göre Google, kullanıcılarına bulut üzerinden yüksek kalitede sınırsız fotoğraf depolama hizmetine son veriyor. 1 Haziran’dan itibaren sınırsız fotoğraf yedekleme hizmeti paralı olurken bu durum Google bulut programını aktif kullanan kişileri üzdü. İşte Google One hizmeti abonelik ücretleri haberimizde

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:14
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
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Google, görüntü depolama hizmetine yeni güncelleme getirdi. Google Fotoğraflar için sınırsız yedekleme imkânı sunan şirket 1 Haziran’dan itibaren yüksek kalitede sınırsız depolama hizmetine son veriyor. Google One üzerinden ücret karşılığı ile fotoğrafları saklamaya devam eden hizmet, ücret bilgilerine de açıklık getirdi.

 Ayrıca Google bünyesinde hesabı bulunanlara 15 GB'ye kadar ücretsiz depolama alanı hizmeti ise devam ederken 15 GB alan bütün Google Hesapları kapsamaktadır. Drive, E-Tablolar, Slaytlar gibi hizmetler içinde 15 GB alan kapsamına giriyor.

Google One ücreti ne kadar?

1 Haziran’dan itibaren hizmetine son veren Google Fotoğraflar, Google One ile yeni hizmetine devam ederken Google, abonelik için üç farklı seçenek sundu. İşte Google One ödeme seçenekleri haberimizde

  • 100 GB aboneliğin aylık ücreti 5.79 lira yıllık ödeme: 57,99 TL
  • 200 GB'lik seçenek aylık 11.59 lira, yıllık 115.99 TL
  • 2TB'lik alanın aylık ücreti 28.99, yıllık ücreti ise 289.99 TL


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:14
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Google Sınırsız Fotoğraf YedeklemeGoogle OneGoogle Bulut
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