Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!

Google, görüntü depolama hizmetine yeni güncelleme getirdi. Google Fotoğraflar için sınırsız yedekleme imkânı sunan şirket 1 Haziran’dan itibaren yüksek kalitede sınırsız depolama hizmetine son veriyor. Google One üzerinden ücret karşılığı ile fotoğrafları saklamaya devam eden hizmet, ücret bilgilerine de açıklık getirdi.

Ayrıca Google bünyesinde hesabı bulunanlara 15 GB'ye kadar ücretsiz depolama alanı hizmeti ise devam ederken 15 GB alan bütün Google Hesapları kapsamaktadır. Drive, E-Tablolar, Slaytlar gibi hizmetler içinde 15 GB alan kapsamına giriyor.





Google One ücreti ne kadar?

1 Haziran’dan itibaren hizmetine son veren Google Fotoğraflar, Google One ile yeni hizmetine devam ederken Google, abonelik için üç farklı seçenek sundu. İşte Google One ödeme seçenekleri haberimizde