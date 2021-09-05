Google Drive artık çevrimdışıda kullanılabilecek!

Google Drive, dünyada depolama alanında sayılı hizmet veren projelerden biri. Herkes tarafından da sevilerek kullanılıyor. İçerisinde birçok özellik barındıran uygulama, yeni bir özelliğin daha geldiğini duyurdu. Bu özellik uzun zamandır bekleniyordu. Resmi olarak her hesap türünde henüz bulunmuyor. Sayılı hesapların kullandığı bu özellik yakın zamanda herkes tarafından kullanılmaya başlayacak. İntenet bağlantınız olmasa dahi kolayca Google Drive’ınıza erişebileceksiniz. Çevrimdışı erişebileceğiniz Google Drive’a bilgisayar üzerinden var olan yazılımlar aracılığıyla erişmeniz mümkün olacak.

ChromeOS’ta da geçerli

Güncelleme 14 Eylül’de

ChromeOS kullanıcıları da bu özellikten yararlanabilecek. Telefon üzerinden de Google Drive’ın bu özelliğinden yararlanılabilecek. Uzun zamandır beklene bu özelliği manuel olarak sizin aktive etmeniz şart.

Google Drive’a uzun süredir beklenen bu özelliği 14 Eylül’de gelmesi bekleniyor. Bu şekilde pek çok kişinin beklemekte olduğu çevrimdışı özelliği resmiyete kavuşacak. Özelliğe bakıldığında verilere erişilme konusunda büyük bir sorun ortadan kalkacağa benziyor. İntenetsiz bir ortamda dahi olsanız dosyalarınıza kolayca ulaşabilecek ve onları yönetebileceksiniz.

