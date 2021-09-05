İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları...
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...

Google Drive artık çevrimdışıda kullanılabilecek!

Google Drive yeni bir özelliğin daha geldiğini duyurdu. Bu güncellemeyle artık internet bağlantınız olmasa bile dosyalarınıza ulaşabileceksiniz. Google Drive’ın yeni güncellemesinin geleceği zamanda belli oldu. Bilgisayar üzerinden yapılacak olan ağlantı aynı zamanda ChromeOS için de geçerli olacak.

05 Eylül 2021 Pazar 23:49
Google Drive artık çevrimdışıda kullanılabilecek!
Takip Et:

Google Drive, dünyada depolama alanında sayılı hizmet veren projelerden biri. Herkes tarafından da sevilerek kullanılıyor. İçerisinde birçok özellik barındıran uygulama, yeni bir özelliğin daha geldiğini duyurdu. Bu özellik uzun zamandır bekleniyordu. Resmi olarak her hesap türünde henüz bulunmuyor. Sayılı hesapların kullandığı bu özellik yakın zamanda herkes tarafından kullanılmaya başlayacak. İntenet bağlantınız olmasa dahi kolayca Google Drive’ınıza erişebileceksiniz. Çevrimdışı erişebileceğiniz Google Drive’a bilgisayar üzerinden var olan yazılımlar aracılığıyla erişmeniz mümkün olacak.

ChromeOS’ta da geçerli

ChromeOS kullanıcıları da bu özellikten yararlanabilecek. Telefon üzerinden de Google Drive’ın bu özelliğinden yararlanılabilecek. Uzun zamandır beklene bu özelliği manuel olarak sizin aktive etmeniz şart. 

Güncelleme 14 Eylül’de

Google Drive’a uzun süredir beklenen bu özelliği 14 Eylül’de gelmesi bekleniyor. Bu şekilde pek çok kişinin beklemekte olduğu çevrimdışı özelliği resmiyete kavuşacak.  Özelliğe bakıldığında verilere erişilme konusunda büyük bir sorun ortadan kalkacağa benziyor. İntenetsiz bir ortamda dahi olsanız dosyalarınıza kolayca ulaşabilecek ve onları yönetebileceksiniz. 


Son Güncelleme: 05.09.2021 23:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ChromeOSGoogle DriveGoogle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
NBA 2K22 çıkış tarihi ve fiyatı
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı
FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 2022 çıkış tarihi ve fiyatı

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
6 Eylül 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Eylül Pazartesi at yarışı programı
TJK 5 Eylül 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Eylül 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Eylül 2021 Pazar güncel liste
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 5 Eylül 2021 Pazar açık noter var mı? 5 Eylül 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
Hangi bankalar emekli maaşına promosyon veriyor? 2021 Bankaların emekli maaşı promosyon miktarı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.