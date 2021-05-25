Google, dünyada en çok kullanılan intenet tarayıcısı Chrome'un "Chrome 91" sürümünü yayınladı. Kopyala+Yapıştır işlevlerini geliştiren Chrome 91, aynı zamanda Android sürümünede bazı görsel iyileştirme yaparak, web sitesi takibi gibi birkaç yenilikleri sunuyor. Bunun yanında Chromebook sürümünde de bazı yenilikler ve iyileştirmeler yapıldı.

Chrome, mevcut bir kopyala+yapıştır özelliği zaten vardı. Fakat Chrome91, bu özelliğini daha da geliştirerek artık bilgisayardaki herhangi bir dosyayı kopyalayarak bir e-postaya eklemenize izin verecek. Böylelikle artık CRTL+C/CTRL+V kısayollarını Chrome'un içinde metin kopyala+yapıştırmanın haricinde de dosya yapıştırmak için de kullanabilecek. Bu özelliği "chrome://flags/#clipboard-filenames" adresi üzerinden etkinleştirilebilir.

Google, Chrome içerisindeki yükleme çubuğu, takvim, seçim menüsü gibi sıkça karşılaşılan birkaç öğeleride daha moden versiyonları ile güncellemiş.

Chrome91 ile beraber intenet tarayıcısının Android sürümüne gelen diğer bir özellikde web sitesi takibi oldu. Bu yeni özellikle intenet sitelerini takip etmeye ve sitede yeni bir içerik yayınlandığı anda doğrudan görüntüleyebilmenize olanak saglıyor. Bu özelik daha erişime açılmadı fakat erişime açıldığında Chromeda sağ üstte yer alan seçenekler kısmına, sonrasında da yeni sekme alt menüsünde bulunan "takip edilenler" kısmından takip edilen siteleri bulabilirsiniz.