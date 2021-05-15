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Google Asistan'ın yeni arayüzü ortaya çıktı!

Google Asistan'ın yeni kullanıcı arayüzü ortaya çıktı. Android12 sürümüyle beraber sunulacağı iddia edilen yeni arayüz tasarımında, mavi ve yeşil renkli arka planlar bulunuyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:30
Google Asistan'ın yeni arayüzü ortaya çıktı!
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Google Asistan, en son 2019 senesinde duyurduğu ve 2020 senesinde kullanıma açtığı tasarımında değişikliğe gidiyor. Ortaya çıkan yeni bir raporda, Google Asistan'ın kullanıcı ara yüzünün daha renkli bir görünüme sahip olduğu görülüyor.

Google Asistan'ın yeni tasarımı resmi olarak kullanılmaya başlamadan önce telefonlarındaki değişikliği etkinleştirmeyi başaran XDA-Developers habercisi  Matthew Pirszel tarafından payşıldı. Google Asistan, açık ya da koyu temaları etkinleşip etkinleşmediğine bağlı olarak arka planına mavi ve yeşil renklerini sunuyor. Arka plan renkleri ile birlikte yazı renkleri de değişiyor.

Google Asistan aynı zamanda en çok kullanılan sorguları hızlı bir şekilde başlatmaya imkan tanırken yeni bir 'Eylemlerim' bölümünüde test etmekte.

Ara yüzün ekran görüntüleri, Android11 çalıştıran bir Sony Xperia telefonuyla etkin hale getirildii. Aynı Android sürümünü sahip bir Pixel4'te ise tasarım etkinleşmedi. Yeni tasarımın ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmezken Android12 ile gelecek olan yeni tema sisteminin bir parçası olması beklenmekte.


Son Güncelleme: 15.05.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
Google AsistanAndroidArayüz
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