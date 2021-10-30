Google Reklam Ajansı

Dijital reklam alanında uzman ekibe sahip olan Google reklam ajansı tarafından, sosyal medya ve web siteleri için tüm teknik konularda destek verilmektedir. Web sitesi kurulumu, web sitesi geliştirme faaliyetleri, Facebook ve diğer sosyal mecralarda reklam çıkılması için planlama yapılması, SEO uyumlu siteler hazırlanması sağlanır. Sitenizin ziyaretçi sayısında artış yaşaması için gerekli olan tüm prosedürler, Google reklam ajansları tarafından profesyonel bir şekilde yerine getirilecektir.

Google Adwords Avantajları Nelerdir?

Web sitenizin şehir genelinde, faaliyet gösterdiğiniz sektörde ve ülkenin dört bir yanından bulunabilir hale gelmesini sağlamak için, reklam çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. E- ticaret siteleri, blog siteleri, kurumsal siteler, oyun siteleri ve diğer türdeki siteler için SEO uyumlu web sitelerinin kurulması gerekiyor. Site kurulumu hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilseniz, çok uygun fiyatlarla Crabs Media web tasarım ve SEO paketlerinden yararlanabilirsiniz.

Müşterilerinizin ve hizmet verdiğiniz alana uygun şekilde sitenize ulaşacak olan ziyaretçilerinizin sayısını reklamlarla arttırmanız mümkündür. Sosyal medyadan, Youtube gibi video paylaşım sitelerinden veya aratılan kelimelere yönelik reklamlar çıkarak, web sitenizin bulunabilirliğini arttırabilirsiniz. Bütçenize uygun planlamalar yapacak olan reklam ajansları, bu süreci en verimli şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.

Google reklamlarının en önemli özelliği, faaliyet gösterilecek olan alana ve ürüne uygun şekilde reklam planlaması yapılabiliyor olmasıdır. Direkt olarak ürün ve hedef kitle odaklı şekilde reklam verebilir, özel kampanyaları bütçenize göre yapılandırabilirsiniz. Google Adwords ile reklam vermenin firmalara ve web sitelerine avantajlarını, tüm site çeşitleri için farklı özellikleriyle listelemek mümkündür.

Google Reklamlarını Neden Tercih Etmeliyim?

Reklam Bütçesi Belirleme: Firma ölçeğine uygun şekilde, reklam için belirlediğiniz bütçeyi birçok farklı seçeneğe ayırabilirsiniz. Ürünlerinizin her biri için veya direkt olarak ürün kategorileri için reklam çıkabilir, müşterilerinize bu aramalar sonucunda ulaşabilirsiniz. Günlük veya aylık reklam maliyetlerinizin ne kadar olmasını istiyorsanız, tıklanma sayılarına ve görüntülenme sayılarına uygun şekilde reklam maliyetini sınırlandırabilirsiniz.

Hedef Kitle Belirleme: Reklam verirken, hangi kitleye hitap edeceğinizi direkt olarak kendiniz seçebiliyorsunuz. Örnek olarak “Suv otomobil fiyatları” yazarak arama yapan kitleye ulaşmak istiyorsanız, doğrudan bu anahtar kelimeye yönelik reklam çıkabilirsiniz. İçeriklerinizin yapısına ve hizmet verdiğiniz alanlara yönelik aramaları gerçekleştiren kişilerin karşısına çıkmayı hedeflemeniz gerekiyor.

Reklam Konumu Tercihi: Lokal bir faaliyet gösteren firma sahibiyseniz, işletmenizin yayınlarının sadece o bölgedeki insanlar tarafından yapılan aramalarla bulunmasını sağlayabilirsiniz. Örnek olarak Ankara’da çalışan bir su tesisatçısıysanız, “Ankara tesisat tamiri” araması yapıldığında, size ulaşılması için reklam verebilirsiniz. Buna ek olarak, faaliyet gösterdiğiniz şehirdeki tüm ilçeler veya mahallelere yönelik SEO çalışmalarının yapılması da mümkündür.

İşletme Tanınırlığını Arttırma: Çiçekçi, kebapçı, tesisatçı veya nakliyeci olarak faaliyet gösterdiğiniz işletme, sadece sokağınızdan geçen kişiler tarafından bilinmemelidir. Google aracılığıyla yapılacak olan reklam çalışmaları, şehrinizdeki herkes tarafından sizin sitenize ulaşılmasına imkan tanıyacaktır. Bu sayede, broşürlerle veya el ilanlarıyla yapacağınız reklam çalışmalarına kıyasla, çok düşük maliyetle çok daha büyük bir kitleye hitap etmenizi sağlamaktadır. İşletmenizin adresini, ürünlerini, misyonunu ve firma hakkındaki bilgileri resmi internet sitenizden yayınlayarak, tanınırlık elde edebilirsiniz.

Reklam Ajansıyla Çalışmanın Avantajları

Google reklam ajansı ile görüşerek, dijital reklam planlamanızı yapabilir ve daha büyük bir kitleye ulaşmak için yol haritası oluşturabilirsiniz. Reklam ajanslarının özel danışmanlık paketleri ve teknik destek alabileceğiniz alanları arasında, ziyaretçi sayısının arttırılması, reklamların hedef kitleye ulaşması gibi konular yer almaktadır. Reklam ajanslarıyla çalışmak, sitenize ve firmanıza şu avantajları sağlayacaktır;

İnternetten ulaşmak istediğiniz kitleye sunacağınız ürün ve hizmetler için uygun alan adına, web tasarımına ve SEO uyumlu site yapısına sahip çalışmalar gerçekleştirilir.

Web sitesinde yer alan içeriklere ve firma adına yönelik aramalarda, sitenin ilk sayfada çıkmasını sağlayacak anahtar kelime çalışmaları yapılmaktadır.

Reklam konumunu seçme olanağı sayesinde, yayınlanan içeriklerin hangi ülkede veya hangi şehirlerdeki aramalarda bulunacağını belirlemek mümkündür.

Reklam konumu seçimlerinde, sadece bir şehir bünyesinde hizmet veren firmanın reklamına farklı şehirlerdeki kişiler tarafından tıklanmayacaktır. Bu sayede, fazladan reklam maliyetiyle karşılaşılması söz konusu değildir.

Reklamların analizlerini anlık olarak yapabilirsiniz. Saatlik, günlük, haftalık ve aylık reklam çalışmalarının maliyetlerini ve tıklanma oranlarını inceleyebilirsiniz.

Reklamların görüntüleneceği cihazları seçme olanağı bulunuyor. Yayınlarınıza hangi cihazlardan daha yoğun bir şekilde ilgi gösterildiğini analiz ettikten sonra, cihazlara yönelik filtreleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Marka bilinirliğini arttırmak için sosyal medya danışmanlığı hizmeti alabilir, sosyal medyada firmanızı düzenli olarak tanıtabilir ve kitlenizi büyütebilirsiniz.

SEO çalışmalarında uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Anlık etki hedeflendiği takdirde, reklam verilecek olan anahtar kelimeleri istediğiniz gibi belirleyebilir, verimli sonuç alamadığınız anahtar kelimeler için değişiklikler yapabilirsiniz.

Sosyal Medya Danışmanlığı

Sosyal medya, kişi ve kurumlar tarafından profesyonel şekilde yönetilmesi halinde çok ciddi bir reklam potansiyeline sahip olan alanların başında gelmektedir. Çalışmalarınızın, internetteki aramaları sizin ürünlerinizle eşleşen kişilere ulaşmasını sağlamak için sosyal medya reklamlarından yararlanabilirsiniz. Google reklam ajansı ile iletişime geçerek, kurumunuzun hesaplarını düzenli paylaşım yapılması ve kitlesinin büyütülmesi için reklam ajanslarına teslim edebilirsiniz.

E- Ticaret Sitesi Kurulumu

Google reklam ajansı tarafından web site kurulumu ve web geliştirme çalışmaları için çok uygun fiyatlarla hizmet verilmektedir. İnternet sitesi kurulması, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin binlerce kişiye ulaşmasının sağlanması için onlarca farklı detaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Site kurma, ürün satışı yapma ve sanal ofis kurma konusunda bilgiye sahip değilseniz, e- ticaret çalışmaları için profesyonel reklam ajanslarından destek alabilirsiniz. Sitenin kurulumu, ürünlerin siteye girilmesi, Sanal Pos entegrasyonu, online satış platformlarında firmanıza uygun hesap oluşturulması, o alanlara içerik girilmesi için hizmet alabilirsiniz.

Hangi Reklam Ajansıyla Çalışmalıyım?

Reklam faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için, bu alanda müşterilerine uzun yıllardır kaliteli hizmet sunan firmaları tercih etmelisiniz. Crabs Media tarafından, Google reklamları ile izlenen politikalar ve sitelerin büyümesi için gerekli olan adımlarla ilgili çok uygun fiyatlarla hizmet sunulmaktadır.

Web sitesi kurulumu, arama motoru optimizasyonu için gerekli çalışmaların yapılması, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi de dahil olmak üzere birçok alanda hizmet alabilirsiniz. Crabs Media an itibariyle aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir;

Marka danışmanlığı

SEO

E- ticaret

Facebook reklamları

E- posta hizmetleri

Google adwords

Grafik tasarım

Web geliştirme

Sosyal medya yönetimi

Bütçeye Uygun Dijital Reklam Paketleri

Crabs Media Google reklam ajansı aracılığıyla, web sitenizin ve sosyal medya hesaplarınızın kullanımıyla, birçok farklı reklam politikası belirlemeniz mümkündür. Reklamların etkisini istediğiniz zaman analiz edebilir, yeni bir yol haritası belirleyebilir, isterseniz farklı bir reklam paketine geçiş yapabilirsiniz.

Sitenizde düzenli olarak SEO uyumlu içeriklerin yayınlanması, uygun alan adına ve tasarıma sahip web sitesinin kurulması için özel paketlerin kullanılması sağlanmaktadır. Çalışmalarınızı daha büyük bir kitleye tanıtmak için gerekli olan adımları, profesyonel reklam ajansı personellerinden bilgi alarak atmanız öneriliyor.

https://www.crabsmedia.com/google-reklam-ajansi/