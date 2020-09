God of war: Ragnarok PS 5'te oynanabilecek! Sony'den beklenen açıklama geldi

Sony, PlayStation 5’in merakla beklenen açıklamasını dün akşam yaptı. Sony PS 5’in tanıtımında yeni konsollarla birlikte gelecek oyunları da tanıttı. Sony’nin yeni konsolunu tanıttığı organizasyonda yeni oyunların oynanış videoları da gösterildi. Tanıtımın en sonunda ise dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan God of War oyununa yer verildi. Sony PS 5 tanıtımında God of War serisinin son oyunu Ragnarok’u görücüye çıkardı.

God of War: Ragnarok PS 5 ile Geliyor

PlayStation 5’in tanıtım etkinliğinin sonunda merakla beklenen bir oyun gösterildi. God of War: Ragnarok’un son anda tanıtılması oyun severleri fazlasıyla heyecanlandırdı. Bu sayede God of War’ın yeni serisinin geleceği de belli oldu. Yeni oyun God of War:Ragnarok adıyla sunulacak.

God of War: Ragnarok Ne Zaman Çıkacak?

God of War Ragnarok serisi Kratos ve Atreus arasındaki maceraları konu alacak. Ayrıca İskandinav tanrılarının da oyunda olabileceği söyleniyor. Oyun severlerin yeni oyunda merakla beklediği karakterler arasında Thor yer alıyor.

God of War: Ragnarok serisinin çıkış tarihi olarak 2021 yılı belirlendi. Ancak oyunun geliştiricisi tarafından yapılan çalışmalarla birlikte God of War’ın 2022 yılında da çıkabileceği düşünülüyor.