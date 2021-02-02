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God of War için yeni güncelleme!

God of War oyunu oynayanlara sevindirici haber geldi. PlayStation 5 sahipleri güncellemeyi yaparak 4K 60 FPS oyun desteğine kavuşacak.

02 Şubat 2021 Salı 19:19
God of War için yeni güncelleme!
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2018'de PlayStation 4 sahipler için God of War oyunu sunulmuştu. Oyun, oyuncuların beğenisini toplamıştı. PlayStation 5 oyuncuları God of War oyununu oynayabiliyordu. Oyun için ücretsiz bir güncelleme yayınlandı. Oyunu daha önce bitiren God of War hayranları bile yeniden oyunu oynamak isteyecek.

 

Ücretsiz güncellemeyle birlikte oyun yüksek çözünürlükte ve daha yüksek kare hızında oynanabilecek. God of War, PlayStation 5'lerde 4K çözünürlükte 60 FPS kare hızında oynanabilecek.

 

Aslında oyuncular oyunu 4K ve 60 FPS'te oynayabiliyordu. Oyuncular God of War'ı ya 4K çözünürlüğe 30 FPS ya da 60 FPS'e 1080p'de oynamak zorundaydı.

 

Sunulacak ücretsiz güncellemeyle birlikte oyunu 4K 60 FPS'de oynayabilecekler. Oyunun 4K desteği sunan bir ekranda oynanması gerekiyor.



Son Güncelleme: 02.02.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
PlayStationPlayStation 5God Of WarGüncelleme
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