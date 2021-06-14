Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Gmail şifre değiştirmek için yapılması gereken işlemler

Dünya üzerinde en çok kullanılan arama motoru Google kullanıcılarına ücretsiz olarak Google Mail yani diğer ismiyle Gmail’i kullanma sunmaktadır. Gmail adresine uzun süre giriş yapmayan kullanıcılar ise şifrelerini zamanla unutarak Gmail şifrelerini değiştirmek için yapılması gereken işlemleri araştırmaktadır.

Gmail şifresi unutulduğu zaman nasıl değiştirilir?

Bilgisayar üzerinden hesabınıza erişmek için;

Gmail ana sayfasını açarak giriş yapma bölümünün alt kısmında bulunan “şifrenizi mi unuttunuz” bölümüne tıklayınız. Eğer daha önce hesabınıza telefon veya tablet üzerinden giriş yapmış iseniz bu cihazlar üzerinden gelen onay ile hesaba giriş yapabilirsiniz ama bu yolu denemek istemezseniz “başka bir yöntem dene” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer Gmail adresiniz başka bir cihazda açık değilse hesabınıza referans olarak göstereceğiniz başka bir mail adresiniz varsa buraya yollanacak olan doğrulama koduyla da Gmail adresinize giriş yapabilirsiniz. Başka bir hesap mail adresinize kayıtlı değilse tekrardan “başka bir yöntem dene” seçeneğiyle karşınıza telefon ile doğrulama yöntemi çıkar. Numaranın size ait olduğunu kontrol ettikten sonra göndereceğiniz mesaj veya çağrı ile size gönderilecek olan doğrulama kodunu açıklan sayfadaki boşluğa girerek hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Telefon üzerinden hesabınıza erişmek için;

Telefondan hesabınıza erişim sağlamak için bilgisayardan farklı olarak size ilk seçenekte hatırladığınız son şifreyi sorar. Eğer daha önce girdiğiniz bir şifreyi hatırlıyorsanız Gmail hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Gmail şifresi nasıl değişir?

Bilgisayar üzerinden şifrenizi değiştirmek için;

Google hesabınıza girip, profil resminize tıklayarak alta doğru açılan sekmede "Manage your Google Account" ya da "Google Hesabınızı yönetin" bölümünü seçiniz. Açılan sekmede "Güvenlik" bölümüne tıklayarak, "Google'da oturum açma" bölümünden "şifre" bölümünü seçin. Bu bölümde sizden tekrar mevcut şifrenizi girmenizi isteyecektir. Şifrenizi doğru girdiğiniz takdirde yeni şifre oluşturma sayfası gelecektir buradan yeni şifrenizi alabilirsiniz.

Androidve İOS üzerinden şifre değiştirmek için;

Google hesabınıza girip, profil resminize tıklayın alta doğru açılan sekmede "Manage your Google Account" ya da "Google Hesabınızı yönetin" bölümünü seçiniz. Ayarlar sayfasına geldiğinizde sağa doğru kaydırarak "Güvenlik" bölümüne ve burada "Google'da oturum açma" bölümünden "Şifre" bölümünü seçiniz. Bu bölümde mevcut şifrenizi tekrar girmeniz istenebilir. Mevcut şifrenizi girdikten sonra yeni şifre sayfası gelecektir burada yeni şifre alabilirsiniz.

Gmail hesabınızın çalınmasına nasıl engel olunur?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber her alanda mail adresimiz alınmakta ve kredi kartı, ekstreleri, özel bilgiler, iş yeri ve hastanelere kadar birçok yerde mail adresimiz kullanılmaktadır. Gmail adresimiz bu kadar şahsi bilgiye sahip olduğu için çalınmasına karşı onu koruma altına almak gerekmektedir. Hesabınızın çalınmasını engellemek için ilk önce yapmanız gereken Gmail adresinize başka bir mail adresi bağlamaktır. Bu sayede olası bir referans ve doğrulama kodu istenmesi durumunda diğer mail adresi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gmail adresinize telefon numaranızı ekleyerek mail adresinize bağlanma durumunda doğrulama kodlarının direk olarak telefon numaranıza mesaj veya çağrı şeklinde gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntem şifre değişimi ve olağan dışı girişlerin mesajını almanızı sağlayacaktır.

Bunun haricinde iki faktörlü doğrulamayı açabilirsiniz. Bu sayede şifreyi doğru girseniz bile telefon üzerinden onay vermeniz gerekecek ve çalınmaya karşı ekstra güvenlik sağlayacaktır. Bütün bunların dışında Gmail şifrenizi kimseyle paylaşmamanız ve güvenliği zayıf ortamlarda bilgisayarda oturumların açık bırakılmaması hesabınızın çalınmasına engel olacaktır.