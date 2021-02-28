Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen WhatsApp kullanıcılarının hesapları silinecek mi? Whatsapp yeni sözleşmede hangi izinleri istiyecek?

Dünyanın en çok indirilen ve en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp, son günlerde Skandal olaylarla sarsılıyor. Kullanıcılarına yeni bir gizlilik sözleşmesi dayatan WhatsApp, bu gizlilik sözleşmesine göre kullanıcılarının bilgilerini Facebook şirketi ile paylaşacağını duyurmuştu. Kullanıcılarına zorla dayattığı bu gizlilik sözleşmesi dolayısıyla eleştirilen WhatsApp, Kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Bu gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsem hesabım silinir mi sorusu geliyor. Konuyla alakalı WhatsApp yetkililerinden son dakika açıklaması geldi.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullanıcılarına yeni bir sözleşme dayattığı bu gizlilik sözleşmesine göre WhatsApp kullanıcılarının bilgilerini Facebook şirketi ile paylaşacaktı. Bundan dolayı tüm dünya genelinde WhatsApp’a karşı büyük bir tepki oluştu. WhatsApp’ı protesto eden birçok kullanıcı altenatif mesajlaşma uygularım uygulamaları yöneldi. Bundan dolayı WhatsApp geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak yapılan son açıklama kullanıcılarda soğuk duş etkisi yarattı. Tam da WhatsApp geri adım atmış diye düşünürken aslında böyle olmadığı ortaya çıktı.

Gelen tepkilerden dolayı gizlilik sözleşmesini askıya alan WhatsApp, bu sözleşmeyi kapatmak yerine 15 Mayısıs 2021 tarihine erteledi. Yapılan açıklamada ise kullanıcıların bu sözleşmeyi bir kez daha düşünmesi, bu süre zarfında belki de sözleşmeyi kabul etme kararı verecekleri söylendi.

Edindiğimiz bilgilere göre WhatsApp’tan yapılan açıklamada daha detaylı bir uyarı mesajı yayınlanacağı söylendi. Bu uyarı mesajı WhatsApp’ın durum yöntemi üzerinden kullanıcılar ile paylaşılacak. Kullanıcıların bir kez daha gizlilik sözleşmesini okuyup düşünmeleri tavsiye edilecek.

Kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında ise gizlilik sözleşmesini kabul etmemeleri durumunda hesaplarına ne olacağı konusudur. Gizlilik sözleşmesi ortadan kalkmadı fakat 15 Mayısıs 2021 tarihine ertelendi. Bu tarihe kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar bir süre boyunca gelen aramaları ve mesajları görebilecekler. Ancak gelen bildirimleri yanıtlama veya okuma imkanı bulunmayacak. Böylelikle sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar uygulamaya hiçbir zaman erişim sağlayamayacak.

Sözleşmeyi kabul etmeyen hesaplara 120 gün boyunca süre verilecek. Bu süre zarfında pasif kullanıcı olarak WhatsApp‘a girip çıkış yapılabilecek. Bu süre zarfında sizden sözleşmeyi kabul etmeniz beklenecek. Eğer 120 gün içerisinde yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz hesabınız otomatik olarak silinecek. Bu da demek oluyor ki o tarihe kadar yaptığınız tüm konuşmalar, paylaştığınız tüm resimler, videolar ve bağlantılar silinecek. Silinmemesi için tüm bunları yedeklemeniz gerekmektedir.

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesinde yer alan maddelere bakacak olursak; mesajlar, bağlantılar, hesap bilgileri, işlem ve ödeme bilgileri, durum bilgileri, diğer iletişimler ve müşteri desteği, kayıt ve kullanım bilgileri, bağlantı ve cihaz bilgileri, konum bilgileri ve çerezleri kapsamaktadır.