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Gizli numaralar nasıl engellenir? Avea, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, PTTCELL, Bimcell, Fenercell operatörlerinde özel numara engeli açma

Avea, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, PTTCell, Bimcell, Fenercell operatörlerinde özel numara engeli açma işlemleri merak ediliyor. Kullanıcılar gizli numaralar nasıl engellenir araştırmaya başladı.

01 Kasım 2020 Pazar 21:22
Gizli numaralar nasıl engellenir? Avea, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, PTTCELL, Bimcell, Fenercell operatörlerinde özel numara engeli açma
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Son yıllarda artan gizli numara aramaları birçok kişinin canını sıkıyor. Kullanıcılar bu sorundan kurtulmanın yöntemlerini araştırıyor. Gizli veya özel numara olarak tabir edilen aramaların engellenmesi için kullanılabilecek birçok yöntem olsa da her hat için farklı yöntemler de uygulanabilir.

Özel numara nasıl engellenir?

Her GSM operatörünün gizli numaraları engellemek için farklı yöntemleri bulunmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un yanı sıra Fenercell, PTTCell ile Bimcell gibi operatörlerin gizli numara engelleme yöntemleri ücretsizdir.

Turkcell gizli numara kapatma


Turkcel hattı olanlar gizli numara aramalarını *253# tuşlamasını yaparak engelleyebilirsiniz.

Türk Telekom gizli numara kapatma

Turkcell hattında olduğu gibi Türk Telekom’da da gizli numarayı engellemek için *253# tuşlaması yapabilirsiniz.

Vodafone gizli numara kapatma

Vodafone hat kullanıcıları kısa mesaj yoluyla da gizli numaraları engelleyebilir. Kullanıcılar GIZLI AC yazıp 7046’ya ücretsiz olarak SMS göndererek gizli numaraları engelleyebiliyor. Tekrar açmak için ise GIZLI KAPAT yazarak yine aynı numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Fenercel, Bimcell ve PTTCell gibi operatör kullanıcıları da Türk Telekom ve Turkcell kullanıcıları gibi *253# tuşlaması yaparak gizli numaraları engelleyebiliyor.  



Son Güncelleme: 01.11.2020 21:22
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Anahtar Kelimeler:
GSMOperatörGizli Numara
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