İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Gizli numaradan ve özelden arama nasıl yapılır, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Iphone, Android özelden arama ayarları

Numara gözükmeden arama yapmak istediğiniz takdirde bağlı olduğunuz operatöre göre numaranızı gizleyerek arama yapabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:04
Gizli numaradan ve özelden arama nasıl yapılır, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Iphone, Android özelden arama ayarları
Takip Et:

Operatör fark etmeden cihazınızın ayarlar kısmından işlem yapabilirsiniz.

  • İlk olarak ayarlar kısmına gidiniz. Oradan ‘arayan kimliğini göster/gizle ya da numara gizle kısmını tuşlayarak işlemi gerçekleştirebilirisiniz.
  • Bunun yanı sıra Türkiye için gizli arama kodu olan #31# işlemini yapabilirsiniz.
  • Gizli arama işlemi acil numara olan 155, 112, 110 gibi numaralarda kullanılamaz.
  • Sabit hatlar da bu tuşlamayı yapabilir.

Turkcell numara gizleme

Özel arama yapmanın dışında eğer özel arama almak istemiyorsanız ‘gizli numaralara kapatma servisini’ kullanabilirsiniz.

  • Arayacağınız numaranın başına #31# kodunu girdikten hemen sonra telefon numarasını tuşlayarak arama yapabilirsiniz. Karşıdaki kişi numaranızı göremeyecektir.
  • Bunun yanı sıra Turkcell online işlemler sayfasını kullanarak ayarlar kısmından çağrı ayarlarım sekmesinden numara gizleme seçeneği ile gizleyebilirsiniz.
  • Tabi bu işlemin gerçekleşmesi için karşı tarafın numarasının gizli aramalara açık olması gerekir.
  • Eğer siz de gizli aramaları almak istemiyorsanız *253# kodunu tuşlayıp işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Vodafone numara gizleme

  • Yine #31# kodunu tuşladıktan sonra arkasına 11 haneli telefon numarasını girerek arama yapabilirsiniz.
  • Bunun yanı sıra Vodafone müşteri hizmetleri numarasını (0542 542 00 00) tuşlayarak ve 542’yi arayarak işlemi yapabilirsiniz. Bu işlem ücretsizdir.
  • Vodafone Yanımda uygulaması ile ayarlar bölümüne girerek işlemi buradan da gerçekleştirebilirsiniz.
  • Size gizli arama gelmesini istemiyorsanız 7046 numarayı arayabilir ya da GİZLİ KAPAT yazıp 7046 ya yollayabilirsiniz.

Türk Telekom numara gizleme

Aşağıdaki aşamalar Türk Telekom, PTTcell, Bimcell için geçerlidir.

  • Arayacağınız numaranın başına #31# kodunu girerek gizli arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Türk Telekom müşterileri 444 ya da 444 1 444’ü tuşlayarak bilgilerini online olarak değiştirebilirler.
  • Bunun yanı sıra Türk Telekom Online İşlemler uygulamasından ayarlarda değişiklik yapılabilir.

Android ve Iphone numara gizleme

  • Android telefonu olan kişiler cihazlarından telefon sembolünün olduğu kısma tıklayıp ayarlardan arama ayarlarına oradan diğer ayarlar bölümüne geçerek ‘arayan kimliğini’ kapatabilirler.
  • Iphıne ve IOS için ise yine ayarlardan aramalar kısmından bu işlem yapılır.

Tüm operatörlerde gizli aramaya kapatma ve engelleme

  • Turkcell, Vodafone, Türk Telekom operatörlerinin 7/24 açık olan müşteri hizmetleri aracılığı ile işlem yapılabilir.
  • Türk Telekom için gizli arama almak istemiyorsanız Gizli Numara Engelleme ayarını aktifleştirmelisiniz.
  • Turkcell ve Türk Telekom gizli aramaları *253# yi tuşlayarak engelleyebilir.
  • Vodafone kullanıcıları ise 7046 numarayı arayarak ya da GİZLİ KAPAT mesajı ile engelleyebilir.


Son Güncelleme: 06.01.2021 10:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GizliNumaraÖzelAramaVodafoneTurkcellTürktelekom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Turkcell Superbox müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanma yöntemleri
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
Bakan Varank açıkladı! Yerli üretim otomobiller ilk Büyükelçilerine!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
WhatsApp yeni yıla yeni güncelleme ile birlikte girdi!
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
BİM'de Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık satışa çıkıyor
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler
Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler

Popüler Haberler

Başına isabet eden yorgun mermi ile mücadele eden Büşra’dan acı haber!
Evde bakım maaşı Ocak 2021 ödenmeye başladı mı? 6 Ocak 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan yaşı, boyu, sevgilisi
Komiser yardımcısı maaşları 2021 ne kadar? Yeni başlayan komiser yardımcısı aylığı ne kadar?
Konut amortisman süresi nedir, nasıl hesaplanır?
Kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen, gerçekleşmeyen tüm kıyamet alametleri
Çiftlik hayvanları nelerdir? Çiftlik Hayvancılığı devlet tarafından destekleniyor mu?
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi
O Ses Türkiye bu sene yayınlanacak mı, yarışma iptal mi edildi? Beyaz'dan O Ses Türkiye açıklaması
Empire State filmi konusu ve oyuncuları
DHM, Lise, Önlisans ve Lisans 394 Memur Alımı
Netflix en iyi 30 animasyon filmi İMBD sıralaması
Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet kullanıcı yorumları
Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini kim canlandırıyor? Cantuğ Turay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masterchef Junior başvuru formu ve whatsapp hattı
Acemi Anneler dizisindeki Murat karakteri Kimdir? Tolga Akman dizideki rolü ve hayatı
UEFI Windows 10 format USB nasıl hazırlanır?
6 Ocak 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.