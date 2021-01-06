Gizli numaradan ve özelden arama nasıl yapılır, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Iphone, Android özelden arama ayarları

Operatör fark etmeden cihazınızın ayarlar kısmından işlem yapabilirsiniz.
- İlk olarak ayarlar kısmına gidiniz. Oradan ‘arayan kimliğini göster/gizle ya da numara gizle kısmını tuşlayarak işlemi gerçekleştirebilirisiniz.
- Bunun yanı sıra Türkiye için gizli arama kodu olan #31# işlemini yapabilirsiniz.
- Gizli arama işlemi acil numara olan 155, 112, 110 gibi numaralarda kullanılamaz.
- Sabit hatlar da bu tuşlamayı yapabilir.
Turkcell numara gizleme
- Arayacağınız numaranın başına #31# kodunu girdikten hemen sonra telefon numarasını tuşlayarak arama yapabilirsiniz. Karşıdaki kişi numaranızı göremeyecektir.
- Bunun yanı sıra Turkcell online işlemler sayfasını kullanarak ayarlar kısmından çağrı ayarlarım sekmesinden numara gizleme seçeneği ile gizleyebilirsiniz.
- Tabi bu işlemin gerçekleşmesi için karşı tarafın numarasının gizli aramalara açık olması gerekir.
- Eğer siz de gizli aramaları almak istemiyorsanız *253# kodunu tuşlayıp işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Vodafone numara gizleme
- Yine #31# kodunu tuşladıktan sonra arkasına 11 haneli telefon numarasını girerek arama yapabilirsiniz.
- Bunun yanı sıra Vodafone müşteri hizmetleri numarasını (0542 542 00 00) tuşlayarak ve 542’yi arayarak işlemi yapabilirsiniz. Bu işlem ücretsizdir.
- Vodafone Yanımda uygulaması ile ayarlar bölümüne girerek işlemi buradan da gerçekleştirebilirsiniz.
- Size gizli arama gelmesini istemiyorsanız 7046 numarayı arayabilir ya da GİZLİ KAPAT yazıp 7046 ya yollayabilirsiniz.
Türk Telekom numara gizleme
Aşağıdaki aşamalar Türk Telekom, PTTcell, Bimcell için geçerlidir.
- Arayacağınız numaranın başına #31# kodunu girerek gizli arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
- Türk Telekom müşterileri 444 ya da 444 1 444’ü tuşlayarak bilgilerini online olarak değiştirebilirler.
- Bunun yanı sıra Türk Telekom Online İşlemler uygulamasından ayarlarda değişiklik yapılabilir.
Android ve Iphone numara gizleme
- Android telefonu olan kişiler cihazlarından telefon sembolünün olduğu kısma tıklayıp ayarlardan arama ayarlarına oradan diğer ayarlar bölümüne geçerek ‘arayan kimliğini’ kapatabilirler.
- Iphıne ve IOS için ise yine ayarlardan aramalar kısmından bu işlem yapılır.
Tüm operatörlerde gizli aramaya kapatma ve engelleme
- Turkcell, Vodafone, Türk Telekom operatörlerinin 7/24 açık olan müşteri hizmetleri aracılığı ile işlem yapılabilir.
- Türk Telekom için gizli arama almak istemiyorsanız Gizli Numara Engelleme ayarını aktifleştirmelisiniz.
- Turkcell ve Türk Telekom gizli aramaları *253# yi tuşlayarak engelleyebilir.
- Vodafone kullanıcıları ise 7046 numarayı arayarak ya da GİZLİ KAPAT mesajı ile engelleyebilir.
Son Güncelleme: 06.01.2021 10:04