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Gizli numaradan arayan kişiyi nasıl öğrenebilirim? Gizli numaradan arayanı bulma

Gizli numaradan aranan ve rahatsız edilen bir sürü kişi bulunmaktadır. Arayan kişinin kim olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip olmayan kişiler bu numaraya ulaşmak istemektedir. Peki bu numarayı ve numara sahibini nasıl öğreniriz?

11 Ocak 2021 Pazartesi 21:00
Gizli numaradan arayan kişiyi nasıl öğrenebilirim? Gizli numaradan arayanı bulma
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Herkesin en az bir kere yaşamış olduğu bir durum olan gizli numaradan aranma, hepimizde bir kuşku ve merak hissi uyandırmıştır. Arayanın kim olduğunu bilmediğimiz ve göremediğimiz için aklımıza mutlaka birden fazla kişi ismi gelmiştir. 

Kimi bu durumu pek önemsemezken kimi ise arayan kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyebilir. Peki özel numaradan arayan kişinin kim olduğunu nasıl öğreniriz?

Arayan Kim?

Kullanmış olduğunuz hattın hangi operatöre ait olduğu pekte önemli değil. Fatura detaylarınıza bakarak gizli numaranın kim olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gizli  numaranın sizi hangi tarihte ve hangi saatte aradığını belirleyerek, fatura detaylarınızdan aynı tarihe ve saate bakarak sizi kimin aradığını öğrenebilirsiniz. Fatura detaylarında arayan kişinin numarası mutlaka gözükmektedir. 

 

Türk Telekom Gizli Numara Öğrenme 

Faturanızı görüntüleyerek hangi numaranın sizi aradığını öğrenebilirsiniz. E-fatura ile gelen faturanızı,mail adresinizden kontrol ederek ya da Türk Telekom Online İşlemlere giriş yaparak, son 6 ay içerisinde sizi kimlerin aradığı bilgisine ulaşabilirsiniz.

Telefonunuzu gizli aramalara kapatmak istiyorsanız *253# numarasını tuşlayabilirsiniz.

 

Vodafone Gizli Numara Öğrenme

Vodafone müşterileri maalesef fatura detaylarında arayanın kim olduğuna dair bilgiye ulaşamıyor. Eğer gizli numaranın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız savcılığa başvurmanız gerekmektedir.

Telefonunuzu gizli numaralara kapatmak istiyorsanız 7046 ya GIZLI KAPAT yazıp mesaj olarak göndermeniz gerekmektedir.

 

Turkcell Gizli Numara Öğrenme 

Dijital Operatör uygulamasını indirerek, sırası ile faturalarım-fatura analizi- detay kısımlarına giriş yapıp istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Telefonunuzu gizli numaralara kapatmak istiyorsanız *253# tuşlamalısınız.

 

Bilinmeyen Numaralar Gizli Numara Öğrenme

11880,11832,11842 numaralarını arayarak, istediğiniz numaraya ve numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

Ayrıca sizi rahatsız eden gizli numara sahibini savcılığa şikayet ederek dava açabilir ve kişiden tazminat alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 11.01.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
Gizli NumaraOperatörArama Kapatma
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