General Mobile GM 21 pro özellikleri ve GM 21 pro satış fiyatı

Yerli akıllı telefon üreticisi marka olan General Mobile, yeni akıllı telefonunu tanıttı. Firma sosyal medya hesabından telefonun kısa bir videosunu paylaştı. Aynı zamanda General Mobile GM 21 Pro cihazının özellikler ve satış fiyatıta ortaya çıktı..

General Mobile GM 21 Pro özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarında kendini kabul ettiren General Mobile, yeni cihazı olan GM 21 Pro %90.21 ekran gövde oranıyla ve 1080x2400 piksel çözünürlükle geliyor. 6.67inç büyüklüğünde ve FHD Plus ekranlara karşımıza çıkıyor.

Arkasında dört adet kamerası olan Gm21 Pro’da ana kamera 48MP, geniş açılı kamerası 5 MP, optik zoom kamerası 2 MP ve ultra geniş açılı kamerası da 2 MP olarak yer alıyor. Aynı zamanda 108MP süper piksel moduyla 4K video desteği yer alıyor.

Cihazın ön kamerası ise ekran deliği olarak tasarlanmış ve yüksek çözünürlüklü video kaydeden 16MP’lik kamera yer alıyor. GM21 Pro orta segment bir cihaz ve MediaTek imzalı HelioG90 işlemcisi kullanılmış. Diğer taraftan cihazda 6GB RAM yer alıyor.

128GB depolama alanına sahip olan cihaz, 256GB'a kadar yükseltilebiliyor. Parmak izi okuyucusu yer alan cihazda ayrıca yüz tanıma özelliğide bulunuyor. Cihazın Türkiye satış fiyatı 2bin 799TL olarak belirlendi.