Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!

Gelecek haftada yeni ürünleri duyuracağı bir etkinlik gerçekleştirecek olan Apple, lansman çerçevesinde iPhone 12 serisi akıllı telefonları tanıtmaya odaklandı. Dört iPhone 12 modeline özel olarak tasarlanan lens koruma aksesuarlarını içeren bir fotoğraf paylaşıldı. Bu süreçte cihazların kamera tasarımları da ortaya çıkmış oldu.

Yayınlanan görüntülerde 5.4 inç iPhone 12 ile 6.1 inç iPhone 12 Max’ın kameralarının aynı modüle sahip olması bekleniyor. İki cihazda da iki görüntü sensörü ile birlikte LED flaşa yer verileceği tahmin ediliyor.

iPhone 12 Pro Max daha gelişmiş kamerayla gelecek

iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max modellerindeyse üç görüntü sensörüne ve lider tarayıcıya yer verilen bir geliştirilmiş kamera sistemi olacağı üzerinde duruluyor.