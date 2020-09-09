Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!

Gelecek haftada yeni ürünleri duyuracağı bir etkinlik gerçekleştirecek olan Apple, lansman çerçevesinde iPhone 12 serisi akıllı telefonları tanıtmaya odaklandı. Dört iPhone 12 modeline özel olarak tasarlanan lens koruma aksesuarlarını içeren bir fotoğraf paylaşıldı. Bu süreçte cihazların kamera tasarımları da ortaya çıkmış oldu.
iPhone 12 Pro Max daha gelişmiş kamerayla gelecek
iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max modellerindeyse üç görüntü sensörüne ve lider tarayıcıya yer verilen bir geliştirilmiş kamera sistemi olacağı üzerinde duruluyor.
Son Güncelleme: 09.09.2020 18:54