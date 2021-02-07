İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

GeForce Now Türkiye sunucuları ne zaman aktif hale gelecek?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye sunucularının geleceği konuşulan GeForce Now, 2021 Mart ayında sunucuları aktif hale getireceğini söyledi. Çok düşük özelliklere sahip olan bilgisayarlarınız ile bile en son çıkan oyunları oynayabileceksiniz!

07 Şubat 2021 Pazar 01:13
GeForce Now Türkiye sunucuları ne zaman aktif hale gelecek?
Takip Et:

Geçenlerde GeForce Now’ın Turkcell ile anlaşarak Türkiye sunucuları açacağını öğrenmiştik. Şimdi ise sonunda bu sunucuların ne zaman aktif hale getirileceği merak konusu. GeForce Now powered by Game+ sayesinde bilgisayarınızın özellikleri ne kadar yetersiz kalırsa kalsın en son çıkan oyunları bile oynayabileceksiniz.

 

Sadece güçlü bir intenet bağlantısı gerektiren bu sistem GeForce’un Türkiye sunucuları olmaması sebebiyle uzun bir süredir ülkemizde yaygın değildi. Artık Turkcell ile iş birliği yapıldığı için isteyenler kolayca hızlı intenetlerini kullanarak GeForce Now powered by Game+ sistemini kullanabilecekler. Peki bahsettiğimiz sistemin Türkiye sunucuları ne zaman aktif olacak? Henüz GeForce tarafından resmi bir tarih belirtilmemesine rağmen sunucuların 2021 Mart ayında aktifleştirileceği düşünülüyor.



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GeForce NowTurkcellGeForce Türkiye Sunucuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung The Frame 65 inç 4K Smart TV özellikleri ve fiyatı
Samsung The Frame 65 inç 4K Smart TV özellikleri ve fiyatı
Telefonda ekran görüntüsü veya ekran kaydı alma işlemleri
Telefonda ekran görüntüsü veya ekran kaydı alma işlemleri
Apple 1976 model Apple-1 bilgisayarı satışa çıkardı
Apple 1976 model Apple-1 bilgisayarı satışa çıkardı
Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı sızdırıldı!
Xiaomi Mi 11'in Avrupa fiyatı sızdırıldı!
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Iron Man hayranı Kağıthaneli genç, kendisi için zırh tasarladı
Iron Man hayranı Kağıthaneli genç, kendisi için zırh tasarladı

Popüler Haberler

ASİZ nedir? Askerde nasıl ASİZ olunur?
2020-2021 Eğitim yılı DYK Destekleme ve Yetiştirme kursları ne zaman başlayacak?
Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Hoca neden yok, nerede!
Netflix Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu ne? Bir Deniz Altı hikayesi ne zaman yayınlanır?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Survivor 33.Bölüm fragmanı 31 Mart Salı 2020
DGS 30 Haziran 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Temel ihtiyaç desteği projesi kimleri kapsıyor, hangi bankalarda var? Geliri 5 Bin TL'den az olan dar gelirli vatandaşa Temel İhtiyaç Desteği kredisi
2019 MEB Yönetici Atama EKYS Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu!
Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemi nedir? 29 Ekim 2020 Cumhuriyet'in kaçıncı yıldönümü olacak?
TRT Spor canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Bim'de indirimde ne var 7 Şubat 2021 Pazar bim indirimleri bu hafta
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yerleri neresi? Türkan Hanımın Konağı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
TV8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.