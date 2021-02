GeForce Now Türkiye sunucuları ne zaman aktif hale gelecek?

Geçenlerde GeForce Now’ın Turkcell ile anlaşarak Türkiye sunucuları açacağını öğrenmiştik. Şimdi ise sonunda bu sunucuların ne zaman aktif hale getirileceği merak konusu. GeForce Now powered by Game+ sayesinde bilgisayarınızın özellikleri ne kadar yetersiz kalırsa kalsın en son çıkan oyunları bile oynayabileceksiniz.

Sadece güçlü bir intenet bağlantısı gerektiren bu sistem GeForce’un Türkiye sunucuları olmaması sebebiyle uzun bir süredir ülkemizde yaygın değildi. Artık Turkcell ile iş birliği yapıldığı için isteyenler kolayca hızlı intenetlerini kullanarak GeForce Now powered by Game+ sistemini kullanabilecekler. Peki bahsettiğimiz sistemin Türkiye sunucuları ne zaman aktif olacak? Henüz GeForce tarafından resmi bir tarih belirtilmemesine rağmen sunucuların 2021 Mart ayında aktifleştirileceği düşünülüyor.