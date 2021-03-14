GeForce NOW Türkiye ne zaman açılacak? GeForce NOW Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

GeForce NOW Türkiye (GAME+) ne zaman açılacak?

15 Mart 2021'den beta sürecini tamamlayacak olan GeForce NOW Türkiye, ülkemizde birkaç saat sonra kullanılabilir duruma gelecek. Platformun yurtdışındaki etkinlik süresi şimdiden bu akşam saat 00:00'da Türkiye'deki sunucularını aktif duruma getirecek.

GAME+’yı destekleyen cihazlarsa Windows, macOS, Android, Chromium işletim sistemlerine sahip bilgisayarlar ve telefonlar olacaktır. Aynı zamanda, iPhone'dan GeForce NOW'a girmek için, hizmet iOS’da Safari tarayıcısı üzerinden kullanıma sunulacak. Maalesef Apple telefonları şimdilik uygulama desteğine sahip olmayacak.

GAME+ bu gece kullanıcılara açılacak.

GeForce NOW powered by Game+, 60 fps’de 720 p görüntü kalitesi için 15 Mbps intenet hızı gerektirecektir. 60 fps'de 1080p kalitesine ulaşmak için 25 Mbps'lik bir hız gerekli olacaktır.

GeForce NOW Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Turkcell GAME+ hizmeti, oyun tutkunları için üç farklı hizmet paketi sunmaktadır. GeForce Now için aylık ücret 74,90 lira olacak. 3 aylık üyelikse 149,70 TL (49,90 TL / ay) olarak açıklandı. Ayrıca ücretsiz bir pakette olacak. Ücretsiz paketten yararlanmak isteyen oyuncular sadece 1 saatlik oyunla sınırlı olacaktır.

GAME+ fiyatları

Ayrıca yabancı sunucular üzerinden GeForce Now üyeliği satın alan kullanıcılar için önemli bir kampanya hazırlandı. Bu amaçla NVIDIA, Founders abonelik süresini uzatarak yeni bir teklif sundu. Platform, özel fiyatlandırmayla bu kullanıcılara 1 yıl boyunca aylık 49,90 liraya Premium Üyelik sağlayacak. Bu fırsattan yararlanmak için:

- 19 Mart 2021 ile 30 Nisan 2021 arasında NVIDIA üyeliğini iptal edin.

- işlemden kısa süre sonra, GAME+ size özel bir promosyon kodu gönderecektir.

- Yeni bir GAME+ hesabı açın, 31 Mayısıs 2021'den önce gönderilen kodu etkinleştirin ve bu tekliften yararlanın.

Uzatılan Founders hesabı için NVIDIA, bu kullanıcıların datalarını GAME+ 'ya sağlamayacaktır. Eski GeForce Now oyuncuları, Türkiye sunucusuna geri dönmek zorunda olmadan hizmete erişmeye devam edebilecektir.