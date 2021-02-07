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Galaxy SmartTag satışa sunuldu: Artık eşya kaybetmek yok!

Samsung Galaxy SmartTag, uygun bir fiyatla ülkemizde satışa sunuldu. SmartTag'iniz olduğu sürece eşyalarınızı kaybetmeyeceksiniz. SmartTag'in özellikleri haberimizde.

07 Şubat 2021 Pazar 01:49
Galaxy SmartTag satışa sunuldu: Artık eşya kaybetmek yok!
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Samsung, Galaxy S21’i tanıtırken Galaxy SmartTag isimli ürünü de tanıtmıştı. Galaxy SmartTag, ülkemizde 299 TL olarak teknoloji mağazalarında yerini aldı.

 

Galaxy SmartTag sayesinden yakınınızda yer alan kayıp eşyaları bulabileceksiniz. SmartTag’i istediğiniz herhangi bir eşyaya takabilirsiniz. Cihazı, çantanıza, araba veya ev anahtarınıza takmanız durumunda eşyalarınızdan herhangi birini bulamazsanız Galaxy telefonunuzu dedektör olarak kullanabilirsiniz. SmartTag’e yaklaşmanın durumunda cihazdan ses çıkmaya başlayacak.

 

SmartTag’ı kullanabilmek için intenetinizi veya konumunuzu açmanıza gerek yok. BlueTooth teknoloji kullanıldığı için belli bir mesafedeki eşyalarınızı bulabilirsiniz. Sık sık eşyalarını kaybeden, onları nereye koyduğunu hatırlamakta zorlanan biriyseniz SmartTag tam size göre bir cihaz.

 

SmartTag’inizi kaybederseniz endişelenmenize gerek yok. Başkasının telefonunda bulunan Galaxy Find Network özeliğini kullanarak SmartTag’inizi bulabilirsiniz. Telefonda, SmartTag’in konumu gösterilecektir. SmartTag, IoT kontrol özelliğine de sahip. Akıllı ışık gibi IoT cihazlarınızı SmartTag ile açıp kapatabilirsiniz.-




Son Güncelleme: 07.02.2021 01:49
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Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxySmartTagIoT
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