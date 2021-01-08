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Galaxy S21'in renk seçenekleri sızdırıldı!

Galaxy S21 modeline ait renkler sızdırıldı. Sızdırmalar sonrasında teknoloji severler Samsung Galaxy S21 modeline ait hangi renklerin satışa sunulacağını araştırmaya başladı.

08 Ocak 2021 Cuma 20:08
Galaxy S21'in renk seçenekleri sızdırıldı!
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Samsung Galaxy S21’in renk seçeneklerinin sızdırılması sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Normal telefon renklerine ek olarak farklı renkleri ile dikkat çeken Samsung Galaxy S21’in sızdırılan renkleri araştırılıyor.

Samsung Galaxy S21’in renkleri

Evan Blass, Samsung’un Galaxy S21 modeli için 900’den fazla URL yapıldığı açıklandı. Oluşturulan URL’lerin içerisinde telefonun renklerine dair bilgilerinde olduğu kesinleşirken sızdırılanlar arasında telefonun pek çok farklı renkler ile satışa sunulacağı belirtildi.

Galaxy S22’ye kadar duyurulacak

Galaxy S21’in renkleri hakkında açıklama yapan Blass, Galaxy S21’e ait tüm renklerin bir sonraki model olacağı belirtilen Galaxy S22’ye kadar devam edeceğini ve her lansman için farklı etkinlik yapılacağı açıklandı.

İlk olarak 14 Ocak tarihinde yapılacak olan ilk lansman etkinliği ile beyazda dahil olmak üzere toplamda 11 rengin tanıtılacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxyS21Renk SeçenekleriSızdırma
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