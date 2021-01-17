Galaxy S21 Plus ne zaman çıkacak, lansman ne zaman?

Samsung Galaxy S21 Plus için geri sayım başladı. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni modelin lansmanı Ocak ayında yapılacak. Ancak yeni modelin bazı özellikleri sızdırıldı.

Şirkete yakında teknoloji gazeteleri tarafından yayınlanan bir görselde telefonun ön ve arka tasarımı öğrenilmişti. Gösterilen kısımlara bakıldığına telefonun ön kısmında beklenildiği gibi bir ekran deliği yer alıyor. Ayrıca daha önce tasarımlarda yer alan kavisli kısım düz şekilde tasarlanmış.

Ayrıca sızdırılan bilgilerde telefonun Exynos 2100 işlemcisinin kullanıldığı ve 8 GB Ram ile 128 GB/256 GB depolama alanının olacağı söylendi. Telefonun arka kamerasının 64 MP olması da bekleniyor. Öte yandan yeni serisinin S21, S21 Plus ve S21 Ultra olarak üç farklı modelle piyasaya sürüleceği ifade edildi.