Galaxy A72 özellikleri ne?

Samsung’un sevilen telefon serilerinden birisi olan Galaxy serisinin son üyelerinden birisi olan A72 modelinin özelikleri ve fiyatı merak ediliyor. Tanıtım yapılması sonrasında teknoloji meraklıları tarafından araştırılan Samsung Galaxy A72 özellikleri araştırılıyor.
Samsung
Galaxy
A72 özellikleri
Samsung’un Galaxy modelinin son üyesi A72, 6,7 inç ekran büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Super AMOLED ekran ile sunulan Galaxy A72 modeli 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü ne ek olarak 90 Hz ekran yenileme hızı ile destekleniyor.
Yüksek parlaklık modu olan Galaxy A72 modeli 800 nit seviyesi ile parmak izi okuyucu desteği sunarken 32 Mp f2/2 ön kamerası ile dikkat çekiyor. 64 Mp f1/8 arka kamerasına ek olarak 8 Mp f2/4 telefoto ve 12 Mp f2/2 ultra geniş açılı kamerası bulunurken aynı zamanda 5 Mp f2/4 makro kamera ile desteklenmektedir.
Eski Galaxy A serisi telefonlarda 4500 mAh batarya kullanılırken Galaxy A72 modelinde 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Samsung
Galaxy
A72 teknik özellikleri
Boyut ve Ağırlık: 165 x 77.4 x 8.4 mm ve 203 gram
Ekran: 6.7 inç – Super AMOLED – 90 Hz – 1080 x 2400 piksel – 800 nit
Bellek ve Depolama: 6 GB RAM – 128 GB Depolama / 8 GB RAM – 128 GB Depolama / 8 GB RAM – 256 GB Depolama
Ön Kamera: 32 Megapiksel – f/2.2 diyafram – geniş açılı
İşletim Sistemi: Android 11 – One UI 3.1
Batarya: 5000 mAh – 25W hızlı şarj
Renk Seçenekleri: Harika Siyah, Harika Beyaz, Harika Mor, Harika Mavi
Ek Özellikler: Ekrandan parmak izi, IP68 sertifikası, microSD kart yuvası