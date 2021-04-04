Galaxy A72 özellikleri ne?

Samsung’un sevilen telefon serilerinden birisi olan Galaxy serisinin son üyelerinden birisi olan A72 modelinin özelikleri ve fiyatı merak ediliyor. Tanıtım yapılması sonrasında teknoloji meraklıları tarafından araştırılan Samsung Galaxy A72 özellikleri araştırılıyor.

Samsung Galaxy A72 özellikleri

Samsung’un Galaxy modelinin son üyesi A72, 6,7 inç ekran büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Super AMOLED ekran ile sunulan Galaxy A72 modeli 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü ne ek olarak 90 Hz ekran yenileme hızı ile destekleniyor.

Yüksek parlaklık modu olan Galaxy A72 modeli 800 nit seviyesi ile parmak izi okuyucu desteği sunarken 32 Mp f2/2 ön kamerası ile dikkat çekiyor. 64 Mp f1/8 arka kamerasına ek olarak 8 Mp f2/4 telefoto ve 12 Mp f2/2 ultra geniş açılı kamerası bulunurken aynı zamanda 5 Mp f2/4 makro kamera ile desteklenmektedir.

Eski Galaxy A serisi telefonlarda 4500 mAh batarya kullanılırken Galaxy A72 modelinde 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Samsung Galaxy A72 teknik özellikleri