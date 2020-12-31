Gain TV indir... Android ve IOS Gain nedir, nasıl izlenir? GAİN program ve dizileri

Yeni bir medya uygulaması olan Gain, dizi,belgesel,spor gibi programlar ile kişiye özel ana akışı sunmaktadır. Kısa,yaratıcı,ilgi çekici ve eğlenceli içeriklere sahip olan Gain platformu, yerli ve yabancı olarak yayın akışı da sunmaktadır.

Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Gain yenilikçi, eğitici özelliklere sahip yeni nesil platformudur. Gain’in en sevilen özelliği ise,kişinin hayat akışına ve zaman aralığına göre içerik ayarlayıp,izleyiciye sunmasıdır.

GAİN PLATFORMUNUN İÇERİKLERİ

- O Bin Adım

- Open Mic Rap Yarışması

- Gain Sahne

- Elektromonolog

- Bir MFÖ Belgeseli- Ele Güne Karşı

- İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi

- İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular

- Sokopop Hayat Dudaklarda Mey

- Sokopop Profiller

- Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı

-Teker Teker Sor Vedat Milor

-Şarkı Hikayeleri

- İlham Aldığım İdoller

- Metot

- Senkron

- Terapist

- Oyunlar Holding

- Überkiloz - Duraktan Durağa

-Ex Aşkım

- Türkiye’de Kadın Olmak

- İstanbul Apartmanları

GAİN TV ‘NİN SAHİBİ KİM?

Kurucusu Gözde Akpınar’dır. Son zamanlarda oldukça ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış olan Gain Platformu, yapımlarının tanıtımlarını da izleyicilerin karşılarına çıkarmaya başladı.

GAİN YAYIN HAYATINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

30 Aralık’ta yayın hayatına başlayan Gain, İOS ve Android için kullanılabilir bir durumda. Yapay zeka tabanlı algoritması ve yeni içerikler ile izleyicinin beğenisini kazanmayı hedeflemektedir.