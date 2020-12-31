İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Gain TV indir... Android ve IOS Gain nedir, nasıl izlenir? GAİN program ve dizileri

Yeni kurulan ve yayın hayatına yeni giriş yapan Gain Dijital Platformu, içerisinde bir çok programa sahip olmakla birlikte ilgi çekmeyi başaran bir platform olmuştur. Peki Gain nasıl kullanılır ve içerisinde neler barındırır?

31 Aralık 2020 Perşembe 19:29
Gain TV indir... Android ve IOS Gain nedir, nasıl izlenir? GAİN program ve dizileri
Takip Et:

Yeni bir medya uygulaması olan Gain, dizi,belgesel,spor gibi programlar ile kişiye özel ana akışı sunmaktadır. Kısa,yaratıcı,ilgi çekici ve eğlenceli içeriklere sahip olan Gain platformu, yerli ve yabancı olarak yayın akışı da sunmaktadır.

 

Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Gain yenilikçi, eğitici özelliklere sahip yeni nesil platformudur. Gain’in en sevilen özelliği ise,kişinin hayat akışına ve zaman aralığına göre içerik ayarlayıp,izleyiciye sunmasıdır. 

GAİN PLATFORMUNUN İÇERİKLERİ

- O Bin Adım

- Open Mic Rap Yarışması

- Gain Sahne

- Elektromonolog

- Bir MFÖ Belgeseli- Ele Güne Karşı

- İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi

- İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular

- Sokopop Hayat Dudaklarda Mey

- Sokopop Profiller

- Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı

-Teker Teker Sor Vedat Milor

-Şarkı Hikayeleri 

- İlham Aldığım İdoller

- Metot

- Senkron

- Terapist

- Oyunlar Holding

- Überkiloz - Duraktan Durağa

-Ex Aşkım

- Türkiye’de Kadın Olmak

- İstanbul Apartmanları

 

GAİN TV ‘NİN SAHİBİ KİM?

 

Kurucusu Gözde Akpınar’dır. Son zamanlarda oldukça ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış olan Gain Platformu, yapımlarının tanıtımlarını da izleyicilerin karşılarına çıkarmaya başladı. 

GAİN YAYIN HAYATINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

30 Aralık’ta yayın hayatına başlayan Gain, İOS ve  Android için kullanılabilir bir durumda.  Yapay zeka tabanlı algoritması ve yeni içerikler ile izleyicinin beğenisini kazanmayı hedeflemektedir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GainPlatform
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu
Erzurum isimli Türk hayatta kalma oyunu oyun severlerin beğenisine sunuldu
Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Resmen açıklandı! WhatsApp, 2021 yılında o telefonlarda çalışmayacak
Resmen açıklandı! WhatsApp, 2021 yılında o telefonlarda çalışmayacak
Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!

Popüler Haberler

Gain TV indir... Android ve IOS Gain nedir, nasıl izlenir? GAİN program ve dizileri
O Ses Türkiye yılbaşı Miray Daner kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
O Ses Türkiye yılbaşı Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli?
İyi Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
O Ses Türkiye yılbaşı Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hekimoğlu dizisi ne zaman başlayacak? Hekimoğlu dizisi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Erbil’deki konsolosluk saldırısında şehit olan diplomatlar kimler? Erbil saldırısında şehit olanların isimleri ne?
Sadakatsiz yayından kaldırılacak mı, final mi yapacak?
MSÜ Deniz Harp Okulu Hangi Puan Türüne Göre Kaç Puan İstiyor?
Dil Bayramı nedir? 26 Eylül Türk Dil Bayramının 87. yılı
31 Aralık yılbaşı akşamı nar kırma anlamı nedir?
EBA TV 1 Ocak canlı ders var mı?
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel hakkında bilgiler
Sol Yanım Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler kimdir?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Milli Piyango bileti amorti ve teselli ikramiyeleri nereden alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.