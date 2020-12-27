Gain TV aylık abonelik ücretleri ne kadar olacak?

Dijital platformların sayısı giderek artıyor. Son olarak 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen platformunun erişime açılacağı açıklanmıştı. Exxen platformuna bir rakip daha eklendi. Gain TV 30 Ocak tarihinde kullanıma açılacak.

Gain TV’nin içerikleri ve aylık ödemeleri merak konusu oldu. Gain TV Filli Boya’nın eski sahibi Gözde Akpınar tarafından hazırlanıyor. Proje kapsamında Gain TV’nin başında uzun süre NTV kanalında yönetici olarak görev yapan Cem Aydın getirildi. Öte yandan Gain TV’de yer alacak isimler arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mehmet Okur, Mirgün Cabas, Özcan Deniz gibi isimlerin yer aldığı iddia ediliyor.

Gain TV’de yer alması kesinleşen projeler ise 10 Bin Adım dizisiyle ekranlara dönecek olan Engin Günaydın oldu. 10 Bin Adım dizisinin yanı sıra Terapist, Mücbir Sebepler ve Ele Güne Karşı gibi önemli yapımlar platformda yer alacak.