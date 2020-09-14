Güzel fotoğraf çekinememek günümüz sosyal medya çağında en önemli sorunlardan biridir. Özellikle gençler fotoğraf konusuna önem verirken, fotoğraflarda güzel çıkmak için ufak noktalara dikkat etmek fark yaratmaktadır.

Fotoğraflarda güzel çıkmanın püf noktaları nelerdir?

Öğlen vaktinde fotoğraf çekmemek

Çekim açısına dikkat etmek

Kıyafet seçimlerine dikkat çekmek

Arka fona dikkat etmek

Dil ve ağız çevresini ıslamak

Gözlere dikkat etmek

Doğru fondöten kullanmak

Işığa dikkat etmek

Öğlen vaktinde fotoğraf çekmek

Gölgeyi iyi ayarlamak

Öğlen güneş dik açıyla geldiği için fotoğrafa yansıyan ışık daha sert olacaktır. Bu nedenle fotoğraftaki parlamalar ve kontrast güzel olmayacak ve fotoğraf güzel çıkmayacaktır. Bu nedenle sabah veya akşamüzeri fotoğraf çekmek daha iyidir.

Çekim açısına dikkat etmek

Fotoğraf çekerken açının iyi ayarlanması ve kompozisyonun düzgün olması önemlidir. Gözü yormayacak ve karmaşık olmayacak şekilde nesneleri doğru yerlere yerleştirin ve bu düzene göre kendinize yer seçin.

Kıyafet seçimlerine dikkat etmek

Kıyafet seçimleri fotoğrafı çekerken dikkat edilmesi gereken noktalardır. Herkesin bir tarzı olsa da esmerlerin canlı renkleri, beyaz tenli kişilerin ise açık tonlu kıyafetleri giymesi daha doğru olacaktır.

Arka fona dikkat etmek

Fotoğraf bir kompozisyondan oluşur ve bu kompozisyonun temelinde arka plan bulunur. Fotoğraf çekerken arka planda gözünüzü rahatsız edecek detayları çerçeveye almayarak fotoğraf çekmek her zaman daha iyi sonuç verir.

Dil ve ağız çevresini ıslatmak

Fotoğraf çekerken özellikle öz çekimlerde ağız çevrenizi dilinizle ıslatmak bölgeyi daha parlak yani canlı gösterecek, dudağınızdaki kuruluk yok olacağından daha güzel bir fotoğraf elde edeceksiniz.

Gözlere dikkat etmek

Fotoğraf çekimlerinde gözlerin kapalı, kısık çıkması herkesin yaşadığı sorundur. Bu sorunu gidermek için kameranın objektifine değil biraz üstüne bakmalısınız.

Doğru fondöten kullanmak

Fotoğraf çekilirken cildinizle aynı renkte fondöten kullanılmalıdır. Ciltteki kusurları kapatmak önemlidir ancak farklı renk kullanılırsa bu fotoğrafta net bir şekilde belli olacağından fotoğraf iyi olmayacaktır.

Işığa dikkat etmek

Fotoğraf çekilmeden önce 5 saniye kadar ışığa bakılmalıdır. Bu sayede göz bebekleri büyüyecek ve gözlerin kırmızı çıkmaması sağlanacaktır.

Gölgeyi iyi ayarlamak

Fotoğraf çekiminde ışık tam tepeden değil yatay şekilde gelmelidir. Gölge fotoğrafa boyut katmaktadır. Boyutsuz bir nesne veya fotoğraf düşünülemez. Gölge vücut hatlarınızı net şekilde belli edeceğinden daha güzel bir fotoğraf elde edebilirsiniz. Özellikle yüzünüzde burun elmacık kemikleri gibi mimiklerinizi belli edecek bölgeler gölge sayesinde daha net ve belli olacaktır. Buda kişinin daha doğal ve güzel çıkmasını sağlayacaktır.