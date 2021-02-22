Fotoğraf çekmek için en iyi ve ücretsiz filtre uygulamaları

Android tlefonlarda en iyi fotoğrafları çekebilmeniz ve en iyi filtreleri uygulayabilmeniz için sizlere filtre programlarını derledik. Ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz programlar aşağıda yer alıyor.

VSCO:

Kolayca indirebileceğiniz bu programla istediğiniz gibi fotoğraflar çekerek aynı zamanda kolaj da yapabilirsiniz.

Retrica:

Bu uygulamada dilediğiniz kadar efekt bulabilir ve kullanabilirsiniz.

Adobe Lightroom:

Fotoğraf çekimlerinde bulunan HDV ve Raw gibi profesyonel ayarlar ile çekim yapabilir ve daha birçok özelliği ile fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.

500px:

Bu uygulamada dolgunluk, gölge ayarlama ve binlerce filtre seçeneği ile hem paylaşım yapıp hem fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Camera 365:

Pürüzsüz yüzler için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Halide:

Bu program Iphone’un en iyi programlarından biridir. Özellikleri özelleştirerek kullanabilirsiniz.

ProCamera:

Video çekmeyi sevenler bu uygulama aracılığı ile çok güzel kareler biriktirebilir.

İnstagram:

Binlerce efekt ile paylaşımlar yapabilirsiniz.

Pizap:

https://apps.apple.com/us/app/pizap-graphic-design-editor/id642936943 Link aracılığı ile indirebilirsiniz.

Otaku Camera:

HDR görünümlü fotoğraflar yakalayabilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Depthshot:

Bu uygulama sayesinde otomatik fotoğraflar çekebilirsiniz.

DSLR Camera:

Manuel filtreler sayesinde profesyonel çekim modları ve sesli çekim ile birçok fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google Camera:

Bu uygulama net fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Bunu yaparken HDR ve Night Sight, Super zoom gibi programları kullanır. Bu sayede de gece fotoğraflarını flaş kullanmadan yakalayabilirsiniz.

Filmic Fristlight:

Birçok ayarlamayı istediğiniz gibi hızlı bir şekilde yaparak, pozlama kontrolleriyle fotoğraflar çekebilirsiniz.

Pro Cam 5:

Bu uygulamanın çekim modu çok yüksek. Aynı zamanda video da çekebilirsiniz.

Link aracılığı ile indirebilirsiniz.

Cymera:

Selfielerinizi pürüzsüz şekilde çekerek, otomatik yüz düzeltme ve makyaj yapabilme özelliği ile fotoğraf çekebilirsiniz.

Selfie Cam:

Yüzlerce filtre seçeneği ile fotoğraf çekebilirsiniz.

Pro Camera By Movement:

Enlight Quickshot:

Uygulamada bulunan birçok özellik ile fotoğraflar çekebilirsiniz.

Camera MX:

Bu uygulama güzel fotoğraflar çekmenin yanı sıra GIF moduna da sahip olabilirsiniz.

Cam Me : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Facetune: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Pro Cam 7

Manual

Pro Shot : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Stacheify: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Camera Zoom FX : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sweet Selfie: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Efekt Programları:

Beauty Plus: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Camera 365 : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

VSCO : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Lightroom

Youcam Makeup

Snapchatt : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

B612: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Look : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Faceapp: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Photo Lab Filters For Pictures : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Teleport : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

You Cam Fun : https://apps.apple.com/us/app/youcam-fun-live-face-filters/id1136617049?l=tr Link aracılığı ile indirebilirsiniz.

Slow Shutter Cam

Focos

Magic

FaceApp

Face Swapp

MSQRD

Kolaj programları:

İnstasize

Aviary

Photo Director

You Cam Perfect

Tolwiz Photos

Face Up

Avatoon

Picsart

FilmoraGo

Quick

VivaVideo

Funimate

VN Video

Intro Maker

GIPHY

Video Düzenleyici

VivaCut

Magisto

VMX Video Editör

Photo Lab

Posters

StoryArt

PhotoGrid

PicsArt

Snapseed

Nacrop

Kolaj

Adobe Photoshop

AirBrush

Fotoğraf Düzenleyici

Retro Kamera

Kolaj Ustası

Fotogenic

Cartoona Fotoğraf Editörü

Video Düzenleyici

Blend Me

Mojito

Canva

Rain Effect Video Maker

Pixtica

Yukarıda belirtilen efektler hem eğlenceli anlar yaşamanızı hem de güzel fotoğraflar çekebilmenize yardımcı olacak. Hemen ücretsiz indirerek deneyebilirsiniz.

Yukarıdaki aplikasyonlar aracılığı ile fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi birleştirebilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Fotoğraflı video ve video yapma programları:

ProCamera: Bu program sayesinde HDR ve Lowlight çekim özellikleri ile videolar hazırlayabilirsiniz.

FilmicPro: Bu programda odak ve pozlama özellikleri ile videolar yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra histogram ile görüntü ayarlarını ayarlayabilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Open Camera: Bu uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve HD kalitede videolar çekebilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraf çekimi için de kullanılan bir uygulamadır. Ama genellikle video için kullanılır. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Splice: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Adobe Premiere Clip : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Magisto video Editor: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Viva Video: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Videorama: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Quick: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kinamatic: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Replay

Cute Cut

Dark Room

Movie Pro : https://apps.apple.com/us/app/moviepro-pro-video-camera/id547101144 link aracılığı ile indirebilirsiniz.

İMovie

Vücut inceltme ve makyaj yapma efektleri: