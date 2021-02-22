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Fotoğraf çekmek için en iyi ve ücretsiz filtre uygulamaları

Fotoğraf çekmeyi sevenler için fotoğraflarını daha da güzelleştirecek efekt uygulamalarını araştırdık.

22 Şubat 2021 Pazartesi 21:25
Fotoğraf çekmek için en iyi ve ücretsiz filtre uygulamaları
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Android tlefonlarda en iyi fotoğrafları çekebilmeniz ve en iyi filtreleri uygulayabilmeniz için sizlere filtre programlarını derledik. Ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz programlar aşağıda yer alıyor.

 

  • VSCO:

Kolayca indirebileceğiniz bu programla istediğiniz gibi fotoğraflar çekerek aynı zamanda kolaj da yapabilirsiniz.

  • Retrica:

Bu uygulamada dilediğiniz kadar efekt bulabilir ve kullanabilirsiniz.

  • Adobe Lightroom:

Fotoğraf çekimlerinde bulunan HDV ve Raw gibi profesyonel ayarlar ile çekim yapabilir ve daha birçok özelliği ile fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.

  • 500px:

Bu uygulamada dolgunluk, gölge ayarlama ve binlerce filtre seçeneği ile hem paylaşım yapıp hem fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

  • Camera 365:

Pürüzsüz yüzler için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

  • Halide:

Bu program Iphone’un en iyi programlarından biridir. Özellikleri özelleştirerek kullanabilirsiniz.

  • ProCamera:

Video çekmeyi sevenler bu uygulama aracılığı ile çok güzel kareler biriktirebilir.

  • İnstagram:

Binlerce efekt ile paylaşımlar yapabilirsiniz.

  • Pizap:

https://apps.apple.com/us/app/pizap-graphic-design-editor/id642936943 Link aracılığı ile indirebilirsiniz.

  • Otaku Camera:

HDR görünümlü fotoğraflar yakalayabilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

  • Depthshot:

Bu uygulama sayesinde otomatik fotoğraflar çekebilirsiniz.

  • DSLR Camera:  

Manuel filtreler sayesinde profesyonel çekim modları ve sesli çekim ile birçok fotoğraf çekebilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

  • Google Camera:

Bu uygulama net fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Bunu yaparken HDR ve Night Sight, Super zoom gibi programları kullanır. Bu sayede de gece fotoğraflarını flaş kullanmadan yakalayabilirsiniz.

  • Filmic Fristlight:

Birçok ayarlamayı istediğiniz gibi hızlı bir şekilde yaparak, pozlama kontrolleriyle fotoğraflar çekebilirsiniz.

  • Pro Cam 5:

Bu uygulamanın çekim modu çok yüksek. Aynı zamanda video da çekebilirsiniz.

Link aracılığı ile indirebilirsiniz.

  • Cymera:

Selfielerinizi pürüzsüz şekilde çekerek, otomatik yüz düzeltme ve makyaj yapabilme özelliği ile fotoğraf çekebilirsiniz.

  • Selfie Cam:

Yüzlerce filtre seçeneği ile fotoğraf çekebilirsiniz.

  • Pro Camera By Movement:

  • Enlight Quickshot:

Uygulamada bulunan birçok özellik ile fotoğraflar çekebilirsiniz.

  • Camera MX:

Bu uygulama güzel fotoğraflar çekmenin yanı sıra GIF moduna da sahip olabilirsiniz.

  • Cam Me : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

  • Facetune:  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

  • Pro Cam 7

  • Manual

  • Pro Shot :  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

  • Stacheify:  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

  • Camera Zoom FX :  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

  • Sweet Selfie:  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Efekt Programları:

  • Beauty Plus: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • Camera 365 :  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • VSCO :  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. 
  • Lightroom
  • Youcam Makeup
  • Snapchatt :  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • B612:  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. 
  • Look :  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. 
  • Faceapp:  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. 
  • Photo Lab Filters For Pictures :  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. 
  • Teleport : İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. 
  • You Cam Fun : https://apps.apple.com/us/app/youcam-fun-live-face-filters/id1136617049?l=tr Link aracılığı ile indirebilirsiniz.
  • Slow Shutter Cam
  • Focos
  • Magic
  • FaceApp
  • Face Swapp
  • MSQRD

Yukarıda belirtilen efektler hem eğlenceli anlar yaşamanızı hem de güzel fotoğraflar çekebilmenize yardımcı olacak. Hemen ücretsiz indirerek deneyebilirsiniz.

Kolaj programları:

  • İnstasize
  • Aviary
  • Photo Director
  • You Cam Perfect
  • Tolwiz Photos
  • Face Up
  • Avatoon
  • Picsart
  • FilmoraGo
  • Quick
  • VivaVideo
  • Funimate
  • VN Video
  • Intro Maker
  • GIPHY
  • Video Düzenleyici
  • VivaCut
  • Magisto
  • VMX Video Editör
  • Photo Lab
  • Posters
  • StoryArt
  • PhotoGrid
  • PicsArt
  • Snapseed
  • Nacrop
  • Kolaj
  • Adobe Photoshop
  • AirBrush
  • Fotoğraf Düzenleyici
  • Retro Kamera
  • Kolaj Ustası
  • Fotogenic
  • Cartoona Fotoğraf Editörü
  • Video Düzenleyici
  • Blend Me
  • Mojito
  • Canva
  • Rain Effect Video Maker
  • Pixtica

 

Yukarıdaki aplikasyonlar aracılığı ile fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi birleştirebilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Fotoğraflı video ve video yapma programları:

  • ProCamera: Bu program sayesinde HDR ve Lowlight çekim özellikleri ile videolar hazırlayabilirsiniz.
  • FilmicPro: Bu programda odak ve pozlama özellikleri ile videolar yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra histogram ile görüntü ayarlarını ayarlayabilirsiniz. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • Open Camera: Bu uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve HD kalitede videolar çekebilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraf çekimi için de kullanılan bir uygulamadır.  Ama genellikle video için kullanılır. İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • Splice:  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • Adobe Premiere Clip :  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. 
  • Magisto video Editor: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • Viva Video: İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • Videorama:  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • Quick:  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. 
  • Kinamatic:  İndirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
  • Replay
  • Cute Cut
  • Dark Room
  • Movie Pro : https://apps.apple.com/us/app/moviepro-pro-video-camera/id547101144 link aracılığı ile indirebilirsiniz.
  • İMovie

 

Vücut inceltme ve makyaj yapma efektleri:

  • Vintage Camera
  • Pix Lab
  • Youcam
  • PicsApp
  • PIC Shot Photo
  • Makyaj Yapma
  • Sihirli Selfie Kamera
  • Pretty Make Up
  • You Face
  • Line Camera
  • Beauty Plus
  • Saç Şekiller ve Makyaj
  • Selfie Editör
  • You Makeup
  • Makeup 365
  • Sweet Selfie
  • Body Shape Photo
  • Face Lab
  • Yüz Kusurları Giderici
  • Photo Wab
  • Fotogenic: Bu program aracılığı ile bir çok komik filtre kullanabilirsiniz.
  • Visage Lab Pro
  • Cymera Camera
  • Artful
  • QM Camera
  • Nero Cam
  • Retro Cam
  • Lumii
  • Nature Photo Effects
  • Vignette Efekt Programı
  • Nacrop Fotoğraf Düzenleyici


Son Güncelleme: 22.02.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
FotoğrafFotoğrafÇekmeSelfie
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