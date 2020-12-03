Forza Horizon 5 ne zaman satışa çıkacak? Forza Horizon 5 minimum sistem özellikleri

Tun 10 tarafından geliştiren Xbox oyunu Forza Horizon için yeni haberler. Motorspotun sevilen serilerinden Forza Horizon’a yeni bir üye 5 xbox geliyor.

Hayranlarının ve tutkunlarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. En kaliteli yarış oyunları arasında geçen Forza Horizon, müzikleri, grafikleri ve oyun kalitesiyle beğenimeye devam ediyor. Hayranlarını heyecanlandıracak yeni haber ise yeni seriden geliyor.

Peki Forza Horizon 5 xbox ne zaman çıkacak?

Yapılan lansman ve açıklamalarda yer verilmeyen 5 xbox haberi için bekleyiş sürüyor. 2021 yılında piyasaya sürüleceği haberi alınan 5 xbox için yapılan açıklamalar şöyle;

The Xbox Empire podcast’inde GameBeat’ten Jeff Grubb, Playground Games oyunun geliştirilme aşamasında ve henüz onaylanmadı.

Grubb’ un ifadesinde; “Forza Motorsport’un birkaç ay önce duyurulmasına şahitlik ettik. Ancak bununlar birlikte bir sonraki Horizon oyununun çıkacağını düşünüyorum.” Cümleleri yer aldı.

Tutkunları tarafından merak edilen sorular arasında yeni oyunun nerede geçeceği var. İngiltere’de oyanan 4 xbox’ dan sonra yeni ülke neresi olacak. 5 xbox için yeni ülkenin Japonya olması yüksek ihtimaller arasında görülüyor.

Bir yeni haber ise FH5’ İN hem PC hem de Xbox formatlı geleceğine dair oldu. Bu haber oyun severleri sevindirecek gibi duruyor. Microsoft’un satışa sunulan yeni nesil oyun konsollarıyla birlikte Xbox Series x’ de çıktı. Bu sunumla beraber Forza Motorsport’ un duyurusu yapıldı. Önceliği ise sürpriz bir çıkışla Forza Horizon 5 alıyor.

Önceki yıllara baktığımızda, Horizon 5 içinde oyun konsolu beklemek gerecek gibi duruyor. Forza Horizon 5 için; mevcut konsolun minimum özelliklerini aşağıdan teyit edebilirsiniz.

FORZA HORİZON 4

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (MİNİMUM)

DirectX: DirectX 12 API

Bellek: 8GB

VRAM: 2GB

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Ekran kartı: NVIDIA GTX 650 Ti veya Nvidia GT 740 or AMD R7 250x

Kapladığı Alan: 55 GB

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

DirectX: DirectX 12 API

Bellek: 12GB

VRAM: 4GB

İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB or AMD R9 290x veya AMD RX 470

Kapladığı Alan: 55 GB