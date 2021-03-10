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Forza Horizon 4 Steam fiyatı ve Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri

Dijital oyunların gözdesi Forza Horizon 4 Steam fiyatı nedir? Oyunda değişen sistem ve gereksinimler nelerdir? Devamı haberimizde..

10 Mart 2021 Çarşamba 10:57
Forza Horizon 4 Steam fiyatı ve Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri
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Dijital oyun severlerin yeni gözdesi Forza Horizon 4 Steam geldi! Oyunun içeriklerinde ne gibi değişikliler oldu? Sistemi aynı mı? Bir göz atalım..

Oyun Playground tarafından oluşturulmuştur. Microsoft Windows ve Xbox'a özel olarak 4 yapımı çıkmıştır. Her bilgisayar kullanıcısı oyuna ulaşmada sıkıntı yaşamadan oyunu elde edip oynayabilir. 

Bu zamana kadar 4.serisi çıkan oyunun diğer 3 serisi de bulunuyor. 

Microsoft tarafından satışa çıkarak seri sıralamasına göre fiyatları şu şekilde; 469 TL, 539 TL ve 669 TL olmak üzere fiyatları biçilmiştir. 

4.serinin fiyatı ise şöyledir;92 TL, 125 TL ve 150 TL'idir.

Oyun severler fiyatların fazla olduğunu düşünürken yine de yükselmemesi ve söylenen gibi kalması umuduyla oyuna yöneliyor. PS4 başlangıçta aynı fiyatları verirken, daha sonra fiyatları yükseltmesinden oyun severler şikayetçiydi. 

İşletim Sistemi Windows 10 versiyon 15063.0 ya da daha yüksek bir versiyon

İşlemcisi Intel i3-4170 – 3.7Ghz / Intel i5 750 – 2.67Ghz veya denk AMD 

Hafıza: 4 GB RAM

Ekran Kart:  NVidia 650TI / AMD R7 250x

Saklama alanı: 80 GB

Önerilen

İşletim Sistemi Windows 10 versiyon 15063.0 ya da daha yüksek bir versiyon

İşlemcisi Intel i7-3820 – 3.6Ghz veya denk AMD 

Hafıza: 8 GB RAM

Ekran Kart: NVidia GTX 970 / NVidia GTX 1060 3GB / AMD R9 290x / AMD RX 470

Saklama alanı: 100 GB

 


Son Güncelleme: 10.03.2021 10:57
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Anahtar Kelimeler:
Forza Horizon 4 SteamFiyatSistemi
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