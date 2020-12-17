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Fortnite'ye gelecek yeni Marvel ve DC kostümleri sızdırıldı!

Epic Games tarafından geliştirilen ve Marvel ile anlaşması bulunan Fortnite'ye gelmesi beklenen yeni kostümler sızdırıldı. 2 Marvel karakterinin olduğu yeni sezonda aynı zamanda DC evreninden de 1 karakter bulunması Fortnite severleri heyecanlandırdı.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:25
Fortnite'ye gelecek yeni Marvel ve DC kostümleri sızdırıldı!
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Epic Games tarafından çıkarılan ve geçtiğimiz yıllara damga vuran Fortnite’ye geleceği kesinleşen Marvel ve DC karakterleri sızdırıldı.

Sızdırma sonrasında Fortnite oyuncularına araştırmalarına hız verirken Marvel ile anlaşması olan Battelroyale tarzı oyunun 2. Bölüm 4. Sezonunda baş kötü Galactus seçilmişti. Sezonun sonu gelmesi ile birlikte anlaşmaya devam eden Fortnite ve Marvel yeni karakterleri belirledi. Oyuna eklenmesi beklenen kostümler sızdırılırken yeni sezonda Black Panther ve Captain Marvel’ın olacağı belirtildi.

Sızdırmalarda DC karakterlerinin olacağı da belirtilirken DC evreninden Green Arrow’un kostümünün getirileceği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:25
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesFortniteMarvelDc
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