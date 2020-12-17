Fortnite'ye gelecek yeni Marvel ve DC kostümleri sızdırıldı!

Epic Games tarafından çıkarılan ve geçtiğimiz yıllara damga vuran Fortnite’ye geleceği kesinleşen Marvel ve DC karakterleri sızdırıldı.

Sızdırma sonrasında Fortnite oyuncularına araştırmalarına hız verirken Marvel ile anlaşması olan Battelroyale tarzı oyunun 2. Bölüm 4. Sezonunda baş kötü Galactus seçilmişti. Sezonun sonu gelmesi ile birlikte anlaşmaya devam eden Fortnite ve Marvel yeni karakterleri belirledi. Oyuna eklenmesi beklenen kostümler sızdırılırken yeni sezonda Black Panther ve Captain Marvel’ın olacağı belirtildi.

Sızdırmalarda DC karakterlerinin olacağı da belirtilirken DC evreninden Green Arrow’un kostümünün getirileceği belirtildi.