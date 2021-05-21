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Fortnite'a NBA skinleri geliyor

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite sık sık güncelleniyor. Son olarak Fortnite NBA skinleri gelecek olması oyun severleri sevindirdi.

21 Mayıs 2021 Cuma 13:19
Fortnite'a NBA skinleri geliyor
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Oyun dünyasında her geçen gün yenilikler yapılmaya devam ediliyor. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite sık sık güncelleniyor. Son olarak Fortnite NBA skinleri gelecek olması oyun severleri sevindirdi.

Dünya genelinde Fortnite oyununu 500 milyona yakın bir kitle oynamaktadır. Oyunun içerisinde bulunan farklı dinamikler ve çeşitlilikten dolayı oyun en çok tercih edilen oyunlar arasında kendisine yer bulmaktadır. Fortnite şimdiye kadar futbolcu Neymar, NFL, Stranger Things, DC ve Marvel gibi birbirinden ünlü isimler ve kurumlar ile işbirliği yaparak popülaritesini artırmıştı.

Oyunda yapılan son güncellemeye göre NBA skinleri geldi. NBA skinlerinin 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü kullanıcıların deneyimine sunulması beklenmektedir. Oyun severler bu skinleri merakla bekliyor.


Son Güncelleme: 21.05.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
FortniteNba
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